Aplikacja do "inteligentnego głosowania" znika ze sklepów Google i Apple. Rosyjska opozycja: haniebne

Działacze rosyjskiej opozycji oskarżyli firmy technologiczne Google oraz Apple o uleganie presji Kremla, po tym jak w pierwszym dniu głosowania w wyborach do rosyjskiej Dumy z ich sklepów internetowych usunięto aplikację wspierającą "inteligentne głosowanie". Aplikacja rekomendowała kandydata, na którego najlepiej oddać głos, by wygrał on w danym okręgu z przedstawicielem rządzącej Jednej Rosji Władimira Putina.