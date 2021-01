Przebył 13 tysięcy kilometrów. Australijskie władze chcą uśpić gołębia Joe

"Był wychudzony i słaby"

Mieszkaniec Melbourne Kevin Celli-Bird powiedział agencji Associated Press, że znalazł ptaka w swoim ogrodzie drugiego dnia świąt. - Był wychudzony, rozkruszyłem więc ciastko i zostawiłem dla niego - wspomina. - Następnego dnia zjawił się z powrotem przy naszej fontannie, więc wyszedłem na zewnątrz, aby mu się przyjrzeć. Był dość słaby i nie wydawał się tak bardzo mnie obawiać. Zobaczyłem, że ma niebieską opaskę na nodze, co oczywiście oznaczało, że należy do kogoś, więc udało mi się go złapać - dodał.