Świat Główny negocjator Iranu o USA. "Wciąż liczą na kapitulację narodu irańskiego"

Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać

Przewodniczący irańskiego parlamentu i główny negocjator Teheranu w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, Mohammad Bagher Ghalibaf, powiedział w opublikowanym w środę nagraniu audio w serwisie Telegram, że "oczywiste i ukryte posunięcia wroga" wskazują na dążenie do nowej odsłony wojny. - Posunięcia wroga, zarówno jawne, jak i tajne, pokazują, że pomimo presji ekonomicznej i politycznej, nie porzucił on swoich celów militarnych i dąży do rozpoczęcia nowej wojny - stwierdzł Ghalibaf.

Zaznaczył, że "ścisłe monitorowanie sytuacji w Stanach Zjednoczonych wzmacnia prawdopodobieństwo, że wciąż liczą na kapitulację narodu irańskiego". Dodał, że armia Iranu wykorzystała zawieszenie broni do odbudowy swojej siły.

Trump: nie pozwolimy Iranowi posiadać broni jądrowej

Prezydent Donald Trump, w czasie przemówienia inauguracyjnego w Akademii Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych, odniósł się do wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. - Uderzymy ich bardzo mocno. Być może będziemy musieli uderzyć jeszcze mocniej, ale może nie - powiedział.

Twierdził też, że irańska potęga militarna w dużej mierze zniknęła i jedynym pytaniem jest, czy Stany Zjednoczone powrócą, by dokończyć dzieła, czy też Iran podpisze porozumienie. - Wszystko przepadło. Ich marynarka wojenna przepadła. Ich siły powietrzne przepadły. Prawie wszystko. Pytanie tylko, czy pójdziemy i to dokończymy? Czy podpiszą jakiś dokument? Zobaczymy, co się stanie - stwierdził.

Prezydent zaznaczył również, że USA "nie pozwolą Iranowi posiadać broni jądrowej".

Jak zwraca uwagę agencja Reuters, wcześniej tego dnia Trump powiedział, że negocjacje z Iranem są w końcowej fazie. Ostrzegł jednocześnie przed kolejnymi atakami, jeśli Iran nie zgodzi się na porozumienie w sprawie swojego programu nuklearnego.

Wymiana ciosów między USA i Iranem

Od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni w wojnie USA z Iranem. Rozmowy o trwałym pokoju utknęły w martwym punkcie, a strony wzajemnie odrzucają swoje propozycje porozumienia.

Według mediów głównymi punktami spornymi pozostają kwestie nuklearne i cieśnina Ormuz. USA zaznaczają, że nie pozwolą Teheranowi na dalszy rozwój programu jądrowego i zbudowanie broni atomowej. Iran zapewnia, że jego program nuklearny ma pokojowy charakter, chociaż zgromadził około 440 kilogramów uranu wzbogaconego do poziomu przekraczającego zastosowania cywilne.

Rozpoczęcie, 28 lutego, amerykańsko-izraelskich bombardowań Iranu i faktyczne zamknięcie cieśniny Ormuz przez władze w Teheranie - szlaku, którym przed wybuchem konfliktu transportowano znaczną część ropy i gazu, a także nawozy i produkty petrochemiczne - doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen paliw, co przełożyło się na światową gospodarkę.

Obecnie Iran blokuje wyjście statków z Zatoki Perskiej przez Ormuz, co uniemożliwia eksport surowców z innych państw regionu, natomiast po drugiej stronie cieśniny siły USA zatrzymują statki płynące do irańskich portów, uniemożliwiając w ten sposób eksport irańskiej ropy naftowej i gazu.

