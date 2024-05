W sobotę w wymianie ognia zginęła szósta ofiara zamieszek. W niedzielę władze Francji oddelegowały 600 żandarmów do odblokowania liczącej 60 kilometrów głównej drogi, wiodącej na głównej wyspie archipelagu z Noumei na lotnisko - poinformował minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin. Port lotniczy nie działa od wtorku.

Decyzja była tym pilniejsza, że rząd Nowej Zelandii poinformował w niedzielę, że chce wysłać samoloty, by ewakuować obywateli swego kraju.

W Noumei i pobliskich gminach nadal dochodzi nocami do zamieszek, separatyści stawiają barykady i blokują drogi. Według lokalnych władz pewne dzielnice stały się "strefami bezprawia", kontrolowanymi przez uzbrojone bandy.

Burmistrzyni Noumei, Sonia Lagarde, powiedziała, że wiele budynków publicznych zostało podpalonych i że pomimo przybycia setek posiłków policji, sytuacja jest "daleka od powrotu do spokoju". Jej zdaniem Noumea "jest w stanie oblężnia".

Zamieszki w związku z próbą zmiany systemu wyborczego

W Nowej Kaledonii nadal utrzymywany jest stan wyjątkowy , obowiązuje godzina policyjna od 18 do 6 rano, zakaz zgromadzeń, przewożenia broni i sprzedaży alkoholu. Zatrzymano jak dotąd 230 osoby.

Powodem zamieszek jest próba zmiany systemu wyborczego w Nowej Kaledonii, którą deputowani Zgromadzenia Narodowego, izby niższej francuskiego parlamentu poparli w głosowaniu w środę. Poprawka konstytucyjna w tej sprawie przewiduje, że obywatele Francji mieszkający na archipelagu od co najmniej 10 lat uzyskają prawo głosu w wyborach lokalnych. Kanakowie uważają, że zmniejszy to znaczenie głosów oddawanych przez rdzennych mieszkańców tego terytorium i doprowadzi do ich marginalizacji.