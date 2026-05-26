Świat Polka "zatrzymana", "nie ma z nią kontaktu". MSZ zabiera głos Oprac. Kamila Grenczyn

Izraelscy żołnierze wchodzący na jeden z pokładów flotylli

Rzecznik polskiej sekcji Globalnej Flotylli Sumud Rafał Piotrowski przekazał w poniedziałek, że polska delegatka na Globalny Konwój Lądowy Sumud, który - analogicznie do Flotylli - stawia sobie za cel protest przeciwko blokadzie Gazy i otwarcie drogi dla pomocy humanitarnej, została zatrzymana w niedzielę przez siły samozwańczego przywódcy wschodniej Libii generała Chalify Haftara. Według rzecznika z Polką nie ma obecnie kontaktu, a jej stan jest nieznany.

Jak przekazał Piotrowski, konwój ruszył z Algierii, a grupa, w której znajduje się Polka, dołączyła do niego 7 maja w Libii. Po odbyciu odpowiednich szkoleń - relacjonował - konwój miał kilka dni później ruszyć, jednak został zatrzymany 17 maja, około 6 kilometrów od granicy wschodniej Libii.

- W niedzielę około godziny 16 po zatrzymaniu przez siły wschodniej Libii utraciliśmy kontakt z całą grupą. Pozostajemy w stałym kontakcie z polskimi służbami konsularnymi - poinformował rzecznik.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór powiedział, że resort sprawdza doniesienia o zatrzymaniu Polki. Zapewnił również, że polska służba konsularna jest w kontakcie ze służbami libijskimi.

Czym jest Globalny Konwój Lądowy Sumud?

Jak zaznaczył Piotrowski, Globalny Konwój Lądowy Sumud składa się z ponad 200 uczestników z 25 krajów. Jest lądowym odpowiednikiem Globalnej Flotylli Sumud, która w połowie maja wyruszyła z Turcji w stronę wybrzeża Strefy Gazy, by przełamać izraelską blokadę tej palestyńskiej półenklawy i stworzyć prowadzący do niej korytarz humanitarny. Izrael twierdzi, że inicjatywę wspiera terrorystyczny Hamas.

Według danych Globalnej Flotylli w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły wszystkie 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na których pokładach znajdowało się 428 osób, w tym Polacy.

Co się dzieje w Libii? MSZ odradza podróże

W październiku 2011 roku libijscy rebelianci, przy wsparciu sił NATO, zabili ówczesnego dyktatora Muammara Kadafiego. Następnie w kraju doszło do konfliktu wewnętrznego. Obecnie Libia jest podzielona na część zachodnią, kontrolowaną przez rząd uznawany na arenie międzynarodowej, i wschodnią, rządzoną przez generała Chalifę Haftara, któremu podlega samozwańcza Libijska Armia Narodowa.

W związku z wysoce nieprzewidywalną sytuacją bezpieczeństwa i możliwością jej destabilizacji polskie MSZ na swoich stronach odradza wszelkie podróże do Libii. Wskazuje, że obywatele polscy, którzy przebywają w tym kraju, powinni go niezwłocznie opuścić.

