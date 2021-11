COP26: W nowym projekcie porozumienia końcowego złagodzono zapisy o węglu

Konferencja klimatyczna COP26 w Glasgow, według nieoficjalnych doniesień, ma zostać przedłużona do niedzieli. W nowym projekcie porozumienia końcowego ONZ-owskiego szczytu zaostrzono apel do krajów o pilne zajęcie się zmianami klimatu. Jednocześnie złagodzono zobowiązania do ograniczenia zużycia węgla i innych paliw kopalnych.