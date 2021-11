Izraelska minister porusza się na wózku, nie mogła wziąć udziału w obradach konferencji w Glasgow

"To smutne, że ONZ nie zapewnia dostępu do swoich wydarzeń" – napisała na Twitterze Karine Elharrar. Premier Izraela Naftali Benet zapowiedział, że w geście solidarności z urzędniczką, członkinią oficjalnej delegacji państwowej, nie weźmie udziału w obradach zaplanowanych na wtorek, jeśli Elharrar nie będzie miała możliwości przybyć na sesję.

Brytyjski ambasador w Izraelu Neil Wigan "głęboko i szczerze" przeprosił minister Elharrar, która po dwóch godzinach bezskutecznego oczekiwania na dostęp do budynku obrad w Glasgow, wróciła do oddalonego o 80 km hotelu w Edynburgu – podał portal Times of Israel.