Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Nie sądziłam, że to się może wydarzyć". Gisele Pelicot o nowej miłości

|
Gisele Pelicot GettyImages-2190416608
Gisèle Pelicot opuszcza sąd w Awinionie we Francji, 25 listopada 2024 roku
Źródło zdj. gł.: Arnold Jerocki/Getty Images
W życiu wszystko jest możliwe - Gisele Pelicot opowiedziała, jak po latach ponownie odnalazła miłość. Francuzka została ikoną walki o prawa kobiet podczas procesu jej męża i kilkudziesięciu innych mężczyzn, którzy dopuszczali się na niej gwałtów.

- Nie myślałam o tym, nie sądziłam, że to się może wydarzyć. Zwłaszcza w moim wieku - powiedziała 73-letnia Pelicot podczas sobotniego spotkania na Hay Festival, festiwalu literatury i sztuki organizowanym co roku w Walii. - Nie chciałam [się zakochać - red.], ale życie postanowiło inaczej - dodała, mówiąc o związku z Jean-Loup Agopianem.

- Nasze drogi skrzyżowały się w pewnym momencie i poznałam tego młodego 73-letniego mężczyznę - kontynuowała Francuzka cytowana przez BBC. - Jak widzicie, można się zakochać w każdym wieku. Przydarzyło się to mi i może przydarzyć się wam. Jestem o tym przekonana - mówiła. Przyznała, że "w życiu wszystko jest możliwe", podkreślając, że nie spodziewała się, iż po wyrządzonej jej krzywdzie będzie w stanie zaufać mężczyźnie. - Nie wolno tracić nadziei - przekonywała Pelicot gości festiwalu.

Gisele Pelicot jest ikoną walki o prawa kobiet

Gisele Pelicot została zaproszona do Walii na festiwal literacki, by opowiedzieć o swoich książkowych wspomnieniach, które ukazały się na Wyspach pod tytułem "Hymn to Life: Shame Has to Change Sides" (w wolnym tłumaczeniu: Oda do życia: wstyd musi zmienić strony) - przekazał portal BBC.

Gisele Pelicot podczas spotkania z brytyjską królową Kamilą, luty 2026
Gisele Pelicot podczas spotkania z brytyjską królową Kamilą, luty 2026
Źródło zdjęcia: Aaron Chown/PAP

Francuzka stała się symbolem walki o prawa kobiet, gdy głośno mówiła o krzywdzie, jaką wyrządził jej mąż oraz kilkudziesięciu innych mężczyzn. Dominique Pelicot odsiaduje obecnie wyrok 20 lat więzienia za odurzanie i gwałty na swojej byłej już żonie. Mężczyzna przyznał się, że przez prawie 10 lat podawał Gisele Pelicot środki odurzające, by następnie gwałcić ją, a także oferować gwałty na niej innym mężczyznom.

W grudniu 2024 roku sąd we francuskim Awinionie uznał winnymi wszystkich 51 mężczyzn oskarżonych w sprawie odurzania i gwałtów na Gisele Pelicot. W ubiegłym roku Francuzka została odznaczona Legią Honorową - najwyższym francuskim odznaczeniem.

"Twoja żona nic nie poczuje"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Twoja żona nic nie poczuje"

Marcin Złotkowski

Redagował AM

Źródło: BBC, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
pc
"Starsze pokolenie odeszło. Jest nie do zastąpienia"
Monika Olejnik
1 godz 2 min
gitara_czerwona
Koncert marzeń, cena zwala z nóg. Kto drenuje portfele fanów?
Pogłos
52 min
Monika Olejnik Tomasz Schuchardt
Schuchardt o roli Grzegorza: bywało, że miałem dość
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
FrancjaPrzemoc wobec kobietPrzemoc seksualna
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Karol Nawrocki
Fałszywe zgłoszenie do mieszkania matki prezydenta. Ruch prokuratury
dublin lotnisko - Colinmthompson shutterstock_2671420619
Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"
Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa
"Kryzys nastąpił". Sekretarz Krakowa o tym, co czeka mieszkańców
Kraków
Donald Trump junior i Bettina Anderson
Miał jej się marzyć ślub w Białym Domu. Wyszło inaczej
Karol Nawrocki
"Wówczas mógłby pan mówić o kompromitacji". Rzeczniczka MSWiA odpowiada szefowi BBN
Kleszcz (zdjęcie poglądowe)
Proste narzędzie do walki z kleszczami
METEO
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Walka o prysznic pod Warszawą. Infrastruktura nie nadąża za nowymi blokami
Katarzyna Kędra
shutterstock_1806988159_1
Są w codziennym jedzeniu. Powiązano je z 29-procentowym wzrostem ryzyka nadciśnienia
Zdrowie
Zderzenie na trasie S8
Samochód z matką i dwojgiem dzieci zepchnięty na bariery
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Zamieszanie wokół sędzi od sprawy Ziobry. "Wpłynął dokument"
Aleksandra Sapeta
31-latka pod wpływem amfetaminy zadzwoniła na policję
Wezwała policję, bo "była śledzona". Zatrzymano 31-latkę
Wrocław
Paweł K.
Adwokat od "trumien na kółkach" trafił do Szczecina. Wiadomo dlaczego
Szczecin
Upały w Wielkiej Brytanii
W Wielkiej Brytanii padł rekord. To jeszcze nie koniec
METEO
Zderzenie autokarów na A4
Zderzenie autokarów, w środku dzieci. Są ranni
Katowice
wirus ebola shutterstock_1771923899
"Epidemia nas wyprzedza". WHO alarmuje po 220 zgonach
Zdrowie
Aleksandra Kot
Cały rok bez wydatków na kilometrówki? "Jakoś tak wyszło"
Polska
shutterstock_1697366587
Pracownicy Dino zaczynają protest. "Wyciskanie pracowników do sucha za biedną pensję"
BIZNES
Krzysztof Gawkowski i Marcin Kierwiński
Opozycja chce dymisji. Wicepremier: bicie politycznej piany
Polska
Karol Nawrocki
Kto jest właścicielem mieszkania? Ludzie prezydenta i MSWiA wyjaśniają
Włodzimierz Czarzasty w Krakowie
Jest decyzja Lewicy w sprawie przyspieszonych wyborów w Krakowie
Kraków
Bartosz Bocheńczak i Marian Banaś
Są pierwsi chętni do kandydowania na prezydenta
Kraków
droga korek ciezarowka ciezarowki tir shutterstock_1677084745
Przeszukanie w biurach Lidla i firm przewozowych. Podejrzenie zmowy
BIZNES
Władysław Kosiniak-Kamysz w Krakowie
To nagranie wywołało burzę w sieci. Komentarz szefa MON
Karol Nawrocki
Tak służby i władze informowały o interwencji w mieszkaniu matki prezydenta
Polska
Zatrzymana osoba w związku ze sprawą kradzieży rozbójniczych
Ukradli kierowcy telefon. Uciekając, prysnęli go gazem
WARSZAWA
Kampinoski Park Narodowy
Parkomaty przy wejściach puszczy. Już szukają operatora
WARSZAWA
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja w domu matki prezydenta. Dziennikarz o "specjalnej puli adresów"
Polska
Kierowca miał blisko 3,5 promila
Zauważył pijanego kierowcę, alkomat pokazał 3,5 promila
WARSZAWA
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Prezydent Krakowa zabrał głos po referendum. Ma apel
Kraków
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Najpierw ochłodzenie, potem uderzenie gorąca
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica