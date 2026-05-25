Świat "Nie sądziłam, że to się może wydarzyć". Gisele Pelicot o nowej miłości Maciej Wacławik

Gisèle Pelicot opuszcza sąd w Awinionie we Francji, 25 listopada 2024 roku Źródło zdj. gł.: Arnold Jerocki/Getty Images

- Nie myślałam o tym, nie sądziłam, że to się może wydarzyć. Zwłaszcza w moim wieku - powiedziała 73-letnia Pelicot podczas sobotniego spotkania na Hay Festival, festiwalu literatury i sztuki organizowanym co roku w Walii. - Nie chciałam [się zakochać - red.], ale życie postanowiło inaczej - dodała, mówiąc o związku z Jean-Loup Agopianem.

- Nasze drogi skrzyżowały się w pewnym momencie i poznałam tego młodego 73-letniego mężczyznę - kontynuowała Francuzka cytowana przez BBC. - Jak widzicie, można się zakochać w każdym wieku. Przydarzyło się to mi i może przydarzyć się wam. Jestem o tym przekonana - mówiła. Przyznała, że "w życiu wszystko jest możliwe", podkreślając, że nie spodziewała się, iż po wyrządzonej jej krzywdzie będzie w stanie zaufać mężczyźnie. - Nie wolno tracić nadziei - przekonywała Pelicot gości festiwalu.

Gisele Pelicot jest ikoną walki o prawa kobiet

Gisele Pelicot została zaproszona do Walii na festiwal literacki, by opowiedzieć o swoich książkowych wspomnieniach, które ukazały się na Wyspach pod tytułem "Hymn to Life: Shame Has to Change Sides" (w wolnym tłumaczeniu: Oda do życia: wstyd musi zmienić strony) - przekazał portal BBC.

Gisele Pelicot podczas spotkania z brytyjską królową Kamilą, luty 2026 Źródło zdjęcia: Aaron Chown/PAP

Francuzka stała się symbolem walki o prawa kobiet, gdy głośno mówiła o krzywdzie, jaką wyrządził jej mąż oraz kilkudziesięciu innych mężczyzn. Dominique Pelicot odsiaduje obecnie wyrok 20 lat więzienia za odurzanie i gwałty na swojej byłej już żonie. Mężczyzna przyznał się, że przez prawie 10 lat podawał Gisele Pelicot środki odurzające, by następnie gwałcić ją, a także oferować gwałty na niej innym mężczyznom.

W grudniu 2024 roku sąd we francuskim Awinionie uznał winnymi wszystkich 51 mężczyzn oskarżonych w sprawie odurzania i gwałtów na Gisele Pelicot. W ubiegłym roku Francuzka została odznaczona Legią Honorową - najwyższym francuskim odznaczeniem.

Redagował AM