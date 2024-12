"Wykonałam swoje zadanie, ustąpię". Meloni zapowiada poparcie dla kandydata z Polski

Premierka Włoch Giorgia Meloni ogłosiła w niedzielę w Rzymie, że zrezygnuje z dalszego przywództwa we frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) i zapowiedziała udzielenie poparcia na to stanowisko byłemu polskiemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

W wystąpieniu podczas festynu partii Bracia Włosi liderka tego ugrupowania i szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni oświadczyła: - Uważam, że wykonałam swoje zadanie i chcę ogłosić, że ustąpię ze stanowiska przewodniczącej partii Europejskich Konserwatystów - rodziny zasługującej na to, by mieć (takiego) przewodniczącego, który może się nią w pełni zająć.

Partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ang. European Conservatives and Reformists Party, ECR Party) to europejska partia polityczna o orientacji prawicowej. Należą do niej m.in. PiS , Bracia Włosi Giorgii Meloni, czeska Obywatelska Partia Demokratyczna czy Szwedzcy Demokraci. Partią partnerską EKR jest amerykańska Partia Republikańska.

Morawiecki: naszą misją jest uczynić Europę znów wielką

Jako misję wskazał, przywołując hasło Donalda Trumpa , "uczynić Europę znów wielką". Potrzebni są "silni i odważni przywódcy, by nas poprowadzili, tacy jak Giorgia Meloni, by rozpocząć nową podróż i odkryć na nowo wielkość Europy, która jest sercem świata" - powiedział.

- Wy, Włosi, macie wielu wspaniałych piłkarzy. Ja lubię Andreę Pirlo za jego klasę, przywództwo. Kiedyś powiedział: "Jedyny moment, kiedy straciłem piłkę, to ten, kiedy ją podawałem". To właśnie musimy zrobić my, konserwatyści z EKR. Idziemy naprzód po zwycięstwo. Utrzymajmy się przy piłce. Mamy misję do wykonania: sprawić, by Europa stała się ziemią kultury i chrześcijańskich wartości, ziemią dla rodzin, ziemią normalności - powiedział były polski premier.