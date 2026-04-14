Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Meloni udzieliła Trumpowi "publicznej nagany"

|
Giorgia Meloni
Trump: papież Leon XIV nie wykonuje dobrej roboty
Włoska premierka ostro skrytykowała słowa amerykańskiego prezydenta o papieżu Leonie XIV. W ocenie Giorgii Meloni opinie Donalda Trumpa były "niedopuszczalne". Oburzenia nie kryją też czołowe postaci włoskiej sceny politycznej i przedstawiciele Kościoła. Padły słowa o "błędzie stulecia".

Słowny atak prezydenta USA Donalda Trumpa na papieża Leona był "niedopuszczalny" według włoskiej premierki Giorgii Meloni - podaje Reuters. W ocenie agencji jej stanowisko to "niezwykle rzadka publiczna nagana" dla Trumpa.

Jak z kolei zauważa portal Politico, Meloni do tej pory była sojuszniczką Trumpa i miała z nim bliskie relacje, lecz w ostatnim czasie widoczny jest dystans. - Uważam wypowiedzi prezydenta Trumpa na temat Ojca Świętego za niedopuszczalne - komentowała w poniedziałek. - Papież jest głową Kościoła katolickiego, słusznie wzywa do pokoju i potępia wszelkie formy wojny.

Kto podnosi rękę na papieża...

Wicepremier Matteo Salvini także odniósł się do słów amerykańskiego prezydenta. Zauważył w poniedziałek, że chodzi nie tylko o to, że papież jest głową Kościoła. Zwrócił uwagę, że "jeśli jest ktoś, kto dąży do pokoju, to jest to właśnie on". - Atakowanie go nie wydaje się ani mądre, ani pożyteczne - stwierdził Salvini, którego cytuje Reuters.

- Minęły wieki, odkąd widziano tak jawny akt agresji wobec papieża - powiedział w poniedziałek były premier Matteo Renzi. Zauważył, że papieża powinni bronić zarówno wierzący, jak i niewierzący, bo jest on "budowniczym mostów". Trumpa nazwał "niszczycielem relacji i cywilizacji".

- Jedyną zaletą jest to, że Trumpowie przychodzą i odchodzą, papieże pozostają - dodał. Jak podaje Reuters, polityk nawiązał też do włoskiego powiedzenia "chi mangia papa, crepa", co w wolnym tłumaczeniu oznacza "kto podnosi rękę na papieża, ginie". Historyk Kościoła Alberto Melloni ocenił, że "Trump popełnił błąd stulecia", ponieważ to przysłowie "wielokrotnie się potwierdziło".

Antonio Spadaro, ksiądz, podsekretarz watykańskiej Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, stwierdził, że krytykując głowę Kościoła, Trump "ujawnił własną słabość". "Gdyby Leon był nieistotny, nie zasługiwałby na żaden komentarz", napisał na X. Zauważył, że skoro wielokrotnie ktoś komentuje jego wypowiedzi, to świadczy o ich istocie. "Właśnie tu ujawnia się siła moralna Kościoła. Nie jako kontrwładza, ale jako przestrzeń, w której władza jest oceniana według standardów, których nie kontroluje".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co Trump napisał o Leonie XIV

Prezydent we wpisie opublikowanym w weekend na platformie Truth Social oraz później podczas, rozmowy z dziennikarzami w bazie wojskowej Andrews pod Waszyngtonem, stwierdził, że "papież Leon jest SŁABY w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej". Prezydent napisał również, że "nie chce papieża, który krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych" i że "powinien wziąć się w garść" oraz "przestać ulegać radykalnej lewicy".

Zdaniem Trumpa Leon XIV "nie powinien angażować się w politykę" i "powinien być mu wdzięczny, bo został wybrany tylko dlatego, że był Amerykaninem" i "Kościół uznał, że to byłby najlepszy sposób, by robić interesy z prezydentem Donaldem J. Trumpem".

Pytany w poniedziałek, czy przeprosi za te słowa, oświadczył, że "nie ma za co przepraszać". - Nie jestem fanem papieża Leona - zaznaczył.

Dowiedz się więcej:

Papież Leon powiedział reporterom, że "nie boi się" administracji Trumpa. Zapowiedział również, że "będzie nadal głośno sprzeciwiał się wojnie, dążąc do promowania pokoju, dialogu i wielostronnych relacji między państwami, aby szukać sprawiedliwych rozwiązań problemów". - Zbyt wielu ludzi cierpi dziś na świecie - podkreślił.

OGLĄDAJ: Wydanie z 13.04.2026
pc

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Redagowała Anna Zaleska

Źródło: The Hill, Politico, Reuters, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANGELO CARCONI

Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpGiorgia MeloniWłochyPapież Leon XIV
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica