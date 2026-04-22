Świat Meloni nazwana "faszystowską szumowiną" w rosyjskiej telewizji. Odpowiedziała

Trump mówił, że Meloni jest "świetnym premierem". Teraz "jest nieakceptowalna"

Wypowiedź rosyjskiego prezentera telewizyjnego wywołała we Włoszech duże poruszenie. W jednominutowym fragmencie programu propagandowej stacji Rossija 1 Władimir Sołowjow "zaklął po włosku", jak podaje Reuters, używając w odniesieniu do włoskiej premierki wulgarnego słowa "putta". Następnie, już po rosyjsku, nazwał Giorgię Meloni "certyfikowaną idiotką", "podłą kobietą” i "hańbą dla rodzaju ludzkiego". Czołowy prokremlowski propagandysta stwierdził też: - Meloni to faszystowska szumowina, która zdradziła swoich wyborców, prowadząc kampanię pod zupełnie innymi hasłami. Zdrada to jej drugie imię. Zdradziła również Trumpa, któremu wcześniej przysięgała wierność .

Szef włoskiego MSZ reaguje

Włochy wezwały ambasadora Rosji, aby zaprotestować przeciwko obelgom skierowanym pod adresem Giorgii Meloni - przekazał we wtorek szef włoskiego MSZ Antonio Tajani.- Nie przejmujemy się krytyką polityczną, ale wulgarne, seksistowskie obelgi pod adresem premierki są absolutnie niedopuszczalne - mówił na konferencji prasowej. Jak przekazał, usłyszał od ambasadora, że "władze nigdy nikogo nie obraziły". Tajani dodał jednak: - Kiedy mówią za pośrednictwem rosyjskiej telewizji, za pośrednictwem oficjalnych kanałów, jest oczywiste, że nie możemy tego tolerować.

Ostra odpowiedź Meloni

Na obraźliwe słowa zareagowała również sama Meloni. Odniosła się do nich we wpisie na portalu X. Nazwała prezentera "skrupulatnym propagandystą reżimu", który nie może udzielać lekcji "konsekwencji i wolności". Dalej stwierdziła: "Te karykatury z pewnością nie zmienią naszego postępowania. My, w przeciwieństwie do innych, nie mamy żadnych linii, żadnych panów i nie przyjmujemy rozkazów". Dodała, że najważniejszy jest interes Włoch. "I będziemy tego nadal z dumą przestrzegać, ku wielkiemu rozczarowaniu propagandystów na całym świecie". Do wpisu dołączone było zdjęcie uśmiechniętej polityczki.

Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà.

Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada.

Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini.

La nostra bussola… pic.twitter.com/UPmr22zAwO — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 21, 2026 Rozwiń

Niedawno Meloni popadła w niełaskę Trumpa, wcześniej bliskiego sojusznika, dystansując się od wojny z Iranem i otwarcie krytykując prezydenta USA za atak na papieża Leona.

Włoskie media pisząc o sprawie wskazują też, że Meloni kieruje rządem, w którego koalicji znajduje się partia Liga, kierowana przez Matteo Salviniego. Powiązania tego ugrupowania z Kremlem były przedmiotem dziennikarskich śledztw kilka lat wcześniej.