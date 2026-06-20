Świat Giorgia Meloni do Donalda Trumpa: moja popularność to nie jest twoja sprawa Oprac. Filip Czerwiński |

Włoski dziennikarz o okolicznościach rozmowy z Trumpem o Meloni Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: East News/AFP PHOTO / PALAZZO CHIGI PRESS OFFICE

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Trump powtórzył w sobotę swoje twierdzenia, że Meloni prosiła go o zdjęcie podczas szczytu G7 - czemu premierka publicznie zaprzeczała.

"Premier Włoch Giorgia Meloni w kółko prosiła mnie o wspólne zdjęcie podczas szczytu G7 we Francji. Słabo radzi sobie we Włoszech, biorąc pod uwagę jej popularność, prawdopodobnie dlatego, że odmówiła Stanom Zjednoczonym, krajowi, który naprawdę kocha i chroni Włochy, gdy chodziło o uniemożliwienie Iranowi uzyskania lub opracowania broni jądrowej (ale NATO też tak robiło!)" - napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Prezydent "wypomniał" szefowej włoskiego rządu, że nie pozwoliła siłom USA korzystać z "pasów startowych" do ataków na Iran, mimo że "Stany Zjednoczone przeznaczają setki miliardów dolarów rocznie na ochronę Włoch i innych 'tak zwanych' sojuszników NATO".

"Teraz, po tym, jak Stany Zjednoczone pokonały Iran militarnie, chce ponownie się zaprzyjaźnić, aby zwiększyć swoje poparcie. Nie, dziękuję!!!" - zakończył.

Meloni ma sugestię dla Trumpa

Premierka Włoch odpowiedziała na te słowa tego samego dnia.

"Prezydencie Trump, te stałe, niesprowokowane ataki są bezsensowne. Jeśli chodzi o moją popularność, bycie twoją przyjaciółką na pewno mi nie pomogło, ani nie zależy ona od moich relacji z tobą. Moja popularność zależy od mojej zdolności do obrony narodowego interesu Włoch i właśnie to zawsze robiłam" - napisała w mediach społecznościowych.

Następnie Meloni wskazała: "Właśnie to robiłam, jeśli chodzi o amerykańskie bazy wojskowe we Włoszech. Ich wykorzystanie jest zarządzane na mocy porozumień, które zawsze szanowaliśmy i które nie mogą być naruszane tak długo, jak jestem premierką".

"Włochy pozostają suwerennym krajem. W każdym razie moja popularność to nie jest twoja sprawa. Sugeruję, byś zajął się swoją" - zakończyła włoska premier.

Trump: Meloni błagała o zdjęcie

W piątek w wywiadzie dla włoskiej telewizji La7 prezydent USA stwierdził, że Meloni "błagała" go o zdjęcie podczas szczytu G7 we Francji, dodając, że "było mu jej żal".

Wypowiedź ta wywołała kryzys w stosunkach USA z Włochami. Meloni zarzuciła Trumpowi, że zmyślił całą historię, a jej rząd odwołał planowane od dawna forum biznesowe w Miami, w którym mieli wziąć udział minister spraw zagranicznych Antonio Tajani i sekretarz stanu USA Marco Rubio. Politycy z różnych opcji politycznych we Włoszech, a także prezydent Sergio Mattarella wyrazili solidarność z szefową rządu.

Rzymski dziennik "La Repubblica" zamieścił w sobotę na pierwszej stronie nagłówek: "Trump, atak na Meloni" i podkreślił, że "amerykański przywódca wyśmiewa premier". "Szeryf z Waszyngtonu dobrze się czuje tylko z tyranami, podczas gdy przyjaciół traktuje jak niewolników czy wyrzutków" - ocenił publicysta gazety.

Badania opinii publicznej we Włoszech wskazują, że partia Meloni, Bracia Włosi, pozostaje na czele notowań przed przyszłorocznymi wyborami. Opublikowany w czerwcu sondaż Pew Research wskazuje, że Trump nie cieszy się dobrą opinią wśród Włochów: zaufanie do niego deklaruje 32 procent ankietowanych, podczas gdy 68 procent - brak zaufania. Mimo to był to jeden z najlepszych wyników wśród państw europejskich, po Węgrzech i Polsce.

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