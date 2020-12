"Nie istnieje żaden plan B" w sprawie Gibraltaru. Madryt wzywa Londyn do pilnych rozmów

Szefowa hiszpańskiej dyplomacji Arancha Gonzalez Laya wezwała we wtorek władze Wielkiej Brytanii do pilnych rozmów na temat wypracowania bilateralnej umowy w sprawie Gibraltaru. - Jeśli nie dojdzie do zawarcia takiego porozumienia, granica z Gibraltarem stanie się od 1 stycznia granicą zewnętrzną Unii Europejskiej - oceniła.