"Bez niej Jeffrey Epstein nie mógłby zrobić tego, co zrobił". Ghislaine Maxwell nie wyjdzie z aresztu

"Ma silną motywację do ucieczki"

Obrońcy Maxwell utrzymują, że stała się kozłem ofiarnym, ponieważ Epstein popełnił w sierpniu minionego roku w celi samobójstwo . Wnioskowali o zwolnienie jej do czasu rozprawy za kaucją w wysokości pięciu milionów dolarów. Twierdzili, że ich klientce, która nie przyznaje się do winy, grozi w areszcie zakażenie koronawirusem.

Według FBI oskarżona zignorowała wezwania agentów do otwarcia drzwi. Zauważyli, że próbowała uciec do innego pokoju. Byli wówczas zmuszeni włamać się do jej domu. - Są poważne sygnały ostrzegawcze. Ma silną motywację do ucieczki, aby uniknąć odpowiedzialności za swoje przestępstwa – stwierdziła asystent prokuratora federalnego Alison Moe.