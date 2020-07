Kobieta w centrum seksualnego skandalu. Kim jest?

58-letnia Ghislaine Maxwell - była partnerka i współpracowniczka amerykańskiego finansisty Jeffreya Epsteina - została aresztowana przez FBI na początku czerwca pod zarzutem rekrutowania dla multimilionera nieletnich dziewcząt, które wykorzystywał seksualnie. Brytyjka, która ma także obywatelstwo francuskie, jest oskarżana o wabienie, transportowanie i nakłanianie do nierządu ofiar Epsteina, a także o krzywoprzysięstwo. Kobieta nie przyznaje się do winy.

W środę nowojorski sąd federalny odmówił zwolnienia jej z aresztu za kaucją, przychylając się do argumentacji prokuratury, która wskazywała na ogromne ryzyko ucieczki oskarżonej.

Ghislaine Maxwell: córeczka tatusia

Ghislaine Maxwell urodziła się w 1961 roku w Maisons-Laffitte we Francji jako dziewiąte i najmłodsze dziecko francuskiej uczonej Elisabeth Meynard oraz Roberta Maxwella, pochodzącego z Czech brytyjskiego potentata medialnego.

Maxwell przyszła na świat w tragicznym dla swojej rodziny momencie. Dwa dni wcześniej doszło do wypadku samochodowego, w wyniku którego jej 15-letni brat Michael zapadł w śpiączkę. Chłopak zmarł kilka lat później. Odcisnęło to głębokie piętno na rodzinie Maxwellów. Ghislaine już w dzieciństwie zaczęła wykazywać objawy anoreksji.

Dziewczyna razem z siedmiorgiem rodzeństwa wychowywała się w Oksfordzie w 53-pokojowej rezydencji, w której mieściły się również biura wydawnictwa Pergamon Press, prowadzonego przez jej ojca. Ghislaine miała z nim bardzo bliskie relacje. Mawia się, że była jego ulubionym dzieckiem. Według Roya Greenslade'a, który pracował dla potentata medialnego jako redaktor "The Daily Mirror" na początku lat 90., Maxwell traktował swoją najmłodszą córkę inaczej niż pozostałe dzieci.

Jako młoda kobieta pracowała u boku ojca, między innymi w założonym przez niego magazynie "The European". Z czasem biznesmen coraz bardziej angażował córkę w swoje interesy. Ghislaine spędzała wiele czasu z ojcem na jego luksusowej łodzi.

Robert Maxwell zmarł w 1991 roku w niejasnych okolicznościach - na morzu, prawdopodobnie po wypadnięciu z jachtu do Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Wysp Kanaryjskich. Sekcja zwłok wykazała, że dostał zawału serca. Pojawiły się jednak teorie, że jego śmierć była samobójstwem. Ghislaine twierdziła, że został zamordowany. W tamtym czasie imperium biznesowe Maxwella chyliło się ku upadkowi. Po jego śmierci ujawniono ogromne rozbieżności w finansach jego firm, w tym sprzeniewierzenie funduszu emerytalnego Mirror Group.

Lwica salonowa

Jak pisze CNN, po śmierci ojca trzydziestoletnia Ghislaine przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. Tam dołączyła do miejscowej śmietanki towarzyskiej, obracając się w kręgach wpływowych ludzi, w tym polityków i celebrytów.

To na amerykańskich salonach miała poznać swojego przyszłego partnera - Jeffreya Epsteina. Według CNN para rozstała się na po kilku latach, jednak Maxwell miała pozostać blisko. W 2003 roku w wywiadzie dla "Vanity Fair" Epstein określił ją jako swoją "najlepszą przyjaciółkę". Jak pisze CNN, powołując się na liczne doniesienia ludzi z zamożnych kręgów Manhattanu, Maxwell przedstawiła miliardera wielu znanym ludziom w USA.

CNN donosi, powołując się na naocznych świadków, że Maxwell pojawiła się na ślubie Chelsea Clinton, córki Billa i Hillary Clintonów. Była także sfotografowana w 2000 roku u boku Donalda Trumpa i jego przyszłej żony Melanii. Maxwell widnieje także na fotografii, na której brytyjski książę Andrzej obejmuje w pasie młodą kobietę. To Virginia Roberts, która twierdzi, że padła ofiarą procederu zorganizowanego przez Epsteina przy pomocy Maxwell i jako nieletnia była zmuszana do uprawiania seksu z ich znajomymi - w tym z synem królowej Elżbiety. Książę Andrzej konsekwentnie odpiera te zarzuty. Pytany o zdjęcie, na którym widnieje razem z Roberts, odpowiedział, że "nie pamięta, by kiedykolwiek zostało wykonane".