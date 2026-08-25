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Świat

Ghislaine Maxwell chce uchylenia wyroku. Wniosek wspólniczki Jeffreya Epsteina odrzucony

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Ghislaine Maxwell
Ghislaine Maxwell odmówiła składania zeznań
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: justice.gov
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Sąd odrzucił wniosek Ghislaine Maxwell o uchylenie jej 20-letniego wyroku skazującego. Wspólniczka i wieloletnia partnerka przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina argumentowała między innymi, że prokuratorzy nie udostępnili pełnego materiału dowodowego.

Sąd federalny w Nowym Jorku uznał we wtorek wniosek Ghislaine Maxwell - której wcześniejsze próby uchylenia odbywanego przez nią wyroku były odrzucane przez kolejne sądy, w tym Sąd Najwyższy - za "frywolny" i bezpodstawny. Sędzia Paul Engelmayer ocenił, że twierdzenia Maxwell, iż jej konstytucyjne prawa zostały pogwałcone, zostały już wcześniej odrzucone i są bezpodstawne.

Wspólniczka Jeffreya Epsteina argumentowała, że do wniesienia zarzutów przeciwko niej doszło wiele lat po popełnionych czynach, a prokuratorzy nie udostępnili pełnego materiału dowodowego.

Sędzia odniósł się też do "nowych dowodów", na jakie powoływała się kobieta, czyli ujawnionych przez resort sprawiedliwości na polecenie Kongresu akt sprawy Epsteina. Według sędziego dokumenty te nie tylko jej nie uniewinniają, lecz dodatkowo wskazują na jej winę.

20 lat więzienia dla Ghislaine Maxwell

Federalna ława przysięgłych oskarżyła Maxwell w 2020 roku o sześć czynów ułatwiania i uczestniczenia w wykorzystywaniu nieletnich dziewcząt przez Epsteina przez wiele lat. W grudniu 2021 roku uznano ją winną pięciu z tych zarzutów i skazano na 20 lat więzienia.

Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku
Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku
Źródło zdjęcia: Davidoff Studios/Getty Images

Maxwell odbywa obecnie karę w więzieniu o lekkim rygorze w Bryan w Teksasie, gdzie została przeniesiona przez władze po tym, gdy złożyła nowe zeznania, w których twierdziła, że nigdy nie była świadkiem tego, by wieloletni przyjaciel Epsteina, prezydent Donald Trump, dopuszczał się jakiegokolwiek niewłaściwego zachowania.

Ghislaine Maxwell, córka byłego brytyjskiego magnata prasowego i parlamentarzysty Roberta Maxwella, złożyła też na ręce prezydenta wniosek o ułaskawienie, lecz dotąd jej prośba nie została spełniona.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Ghislaine MaxwellJeffrey EpsteinNowy JorkPrzemoc seksualna
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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