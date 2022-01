Motor zderzył się z ciężarówką przewożąca materiały wybuchowe. Zniszczonych 500 budynków

Olbrzymia eksplozja zniszczyła dziesiątki budynków i zabiła co najmniej 17 osób w Apiate, miejscowości położonej na południowym zachodzie Ghany. Do wybuchu doszło, gdy ciężarówka przewożąca materiały wybuchowe do kopalni złota zderzyła się z motocyklem.

Do eksplozji doszło w momencie, gdy motocykl wjechał pod ciężarówkę przewożącą materiały wybuchowe należące do firmy Maxam, która zmierzała do kopalni złota w Chirano, prowadzonej przez kanadyjską firmę Kinross. Rzecznik firmy potwierdził, że doszło do incydentu doszło około 140 kilometrów od kopalni.