Nie żyje Georgia Holt. Aktorka i matka Cher miała 96 lat

Kim była Georgia Holt?

Holt urodziła się w 1926 roku w Kensett w stanie Arkansas jako Jackie Jean Crouch. Śpiewać i grać na gitarze nauczyła się od swojego ojca. W dzieciństwie wygrywała wiele konkursów talentów i konkursów piękności. W młodości rozpoczęła karierę aktorską. Zagrała m.in. w serialach "I Love Lucy" czy "The Adventures of Ozzie and Harriet", a także w filmach np. "A Life of Her Own" i "Grounds for Marriage".