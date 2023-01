George Pell nie żyje. Były współpracownik papieża Franciszka zmarł w wieku 81 lat

Australijski kardynał George Pell, czołowy katolicki konserwatysta i były najwyższy urzędnik watykański, który w 2020 roku został uniewinniony od zarzutów wykorzystywania seksualnego, zmarł we wtorek w wieku 81 lat - poinformował jego sekretarz. Wcześniej o śmierci hierarchy informowały australijskie media.

Oskarżenie o molestowanie seksualne

W 2017 roku Pell został oskarżony o molestowanie seksualne. Od początku odrzucał te zarzuty. Rok później sąd w Melbourne uznał go za winnego napaści seksualnej wobec dwóch chłopców, do czego miało dojść w miejscowej katedrze i skazał go w 2019 roku na 6 lat więzienia.