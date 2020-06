Śmigłowce nisko nad głowami protestujących. Tak wyglądała ostatnia noc w USA

W Nowym Jorku protestujący pojawili się na ulicach wszystkich pięciu okręgów miasta. W Waszyngtonie do rozpraszania zgromadzeń wysłano cztery wojskowe śmigłowce. Schodziły nisko, aby rozproszyć tłum podmuchem spod wirników. Protesty po śmierci czarnoskórego George'a Floyda trwają już tydzień. W nocy z poniedziałku na wtorek na ulicach amerykańskich miast znów było gorąco.

Kilka tysięcy ludzi zgromadziło się w poniedziałek po południu lokalnego czasu na manifestacjach, m.in. na Broadwayu, Times Square, w Greenwich Village na Manhattanie oraz przed salą widowiskową Barclay’s Center na Brooklynie. Tłum przemaszerował przez łączący obie dzielnice most Brooklyn Bridge. Kierowcy solidaryzowali się z uczestnikami protestów, naciskając klaksony.

Manifestacje miały początkowo pokojowy przebieg. Później policja powiadomiła jednak o prowadzących do aresztowań starciach z funkcjonariuszami, którzy spychali demonstrantów z jezdni, torując drogę ruchowi ulicznemu. Pojawiły się doniesienia o plądrowaniu sklepów w tak zagęszczonych miejscach jak Piąta Aleja czy plac Union Square.

Policja na ulicach Nowego Jorku Peter Foley/PAP/EPA

Dochodziło też do prób nawiązania kontaktów policji z demonstrantami. W parku Washington Square Park szef nowojorskiej policji Terence A. Monahan zapewniał, że "nie ma w mieście funkcjonariusza, który usprawiedliwiałby to, co się stało w Minnesocie".

- Jesteśmy z wami. My tu mieszkamy. To jest nasz dom – oznajmił, biorąc za ręce dwóch demonstrantów i klękając wraz z nimi.

Do zachowania rozsądku wzywał gubernator stanu Andrew Cuomo, który na antenie telewizji MSNBS apelował do protestujących, by "nie robili z protestów zasłony dla działalności przestępczej".

Alert o godzinie policyjnej

Podobnie jak w przypadku alertów o ekstremalnych warunkach pogodowych, władze Nowego Jorku wysłały wieczorem mieszkańcom na telefony przypomnienie o obowiązującej w związku z zamieszkami godzinie policyjnej. Doradca gubernatora Richard Azzopardi ostrzegł, że jej naruszenie będzie traktowane jako wykroczenie, za które grozić będzie kara trzech miesięcy więzienia lub grzywna w wysokości 500 dolarów. Burmistrz Bill de Blasio wyjaśniał, że policja będzie ścigać tylko tych, którzy "wydają się zachowywać w nielegalny sposób".

Manifestujący w Waszyngtonie SAMUEL CORUM/PAP/EPA

Według lokalnych mediów już po rozpoczęciu godziny policyjnej o godz. 23 czasu lokalnego przed Barclay’s Center gromadziło się wielu protestujących. Zbierali się też wokół największego domu towarowego Macy's na Manhattanie. Policja nie interweniowała. Do północy nie było informacji o większych incydentach.

Do zwolnionych z obowiązku przestrzegania godziny policyjnej należą pracownicy służby zdrowia, sklepów spożywczych, aptek i innych niezbędnych sklepów oraz dziennikarze. Nie obejmie ona też bezdomnych i osób zajmujących się usługami dla nich.

Ostrzelani funkcjonariusze w Saint Louis

Prowadząca relacje na żywo brytyjska telewizja BBC podała, że w czasie protestów w Saint Louis w stanie Missouri czterech policjantów zostało ostrzelanych. Trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kwiaty i znicze w miejscu, gdzie został brutalnie zatrzymany George Floyd TANNEN MAURY/PAP/EPA

Według doniesień BBC w Seattle tłum obrzucił policjantów kamieniami, butelkami i fajerwerkami, próbując sforsować ustawioną barykadę. "W mediach społecznościowych wiele osób twierdziło, że słyszało wiele huków i że wszędzie był gaz łzawiący" - relacjonowała BBC.

"San Francisco, San Jose, Santa Clara, Walnut Creek, Oakland i inne miasta nad Zatoką Kalifornijską. Doszło w nich do aktów przemocy i wandalizmu. Policja w Walnut Creek użyła gazu łzawiącego przeciwko protestującym, którzy zgromadzili się przed godziną policyjną. Podczas protestu jedna z kobiet została ostrzelana z przejeżdżającego samochodu" - podała BBC.

Helikoptery nad Waszyngtonem

Na waszyngtońskim Chinatown policja użyła w nocy z poniedziałku na wtorek granatów hukowych i flar, by rozpędzić protest. Nad dzielnicą nisko latały cztery śmigłowce oraz kilka dronów.

Kordon policji przed Białym Domem SAMUEL CORUM/PAP/EPA

Wojskowe śmigłowce zniżały się nisko nad tłumem, tworząc podmuchy wiatru. Po dzielnicy niósł się dźwięk policyjnych syren. Niektóre witryny sklepowe zostały wybite. Nie doszło jednak do poważnych starć z policją. W kierunku śmigłowców demonstrujący pokazywali wulgarne gesty. Niektórzy porównywali sytuację do wojny.

Donald Trump wezwał gubernatorów do wykorzystania sił Gwardii Narodowej SHAWN THEW/PAP/EPA

Po deklaracji prezydenta Donalda Trumpa o zmobilizowaniu wojska, siły bezpieczeństwa wymogły w nocy z poniedziałku na wtorek godzinę policyjną, wyciszając ostatecznie protesty i zamieszki w centrum Waszyngtonu.

Prezydent w swoim wystąpieniu w Ogrodzie Różanym zapowiedział, że kieruje do stolicy USA "tysiące ciężko uzbrojonych żołnierzy, członków personelu wojskowego i służb bezpieczeństwa, by zakończyć zamieszki, plądrowanie, wandalizm, napaści oraz bezmyślne niszczenie mienia".

Po początku obowiązywania godziny policyjnej w Waszyngtonie (od godziny 19 lokalnego czasu) służby bezpieczeństwa zaczęły ją ściśle egzekwować. Skrzyżowania w centrum miasta zostały zablokowane. Biały Dom otoczyła policja. Na ulicach widać było oddziały Gwardii Narodowej, straży granicznej i Agencji do Walki z Narkotykami. Na miejscu był przewodniczący kolegium szefów sztabów sił zbrojnych USA generał Mark Milley.

Protest w Waszyngtonie SAMUEL CORUM/PAP/EPA

Kontrowersje budzi użycie przez służby gazu łzawiącego, by przepędzić protestujących sprzed Białego Domu i utorować drogę Trumpowi do pobliskiego kościoła episkopalnego św. Jana. W poniedziałek wieczorem prezydent wyszedł ze swojej rezydencji i na chwilę przystanął przed tą świątynią, gdzie z Biblią w prawej dłoni pozował do zdjęć. Krok ten skrytykowały władze kościoła, który w ostatnich dniach był w epicentrum protestów. - Wszystko, co powiedział i zrobił (Trump), służy wznieceniu przemocy - oceniła biskup Mariann Budde. Dodała, że nikt z Białego Domu nie kontaktował się z nią w kwestii przyjścia prezydenta przed świątynię.

"Używanie gazu wobec pokojowo protestujących, tylko po to, by prezydent mógł pozować do zdjęć przed kościołem, hańbi każdą z wartości, których uczy nas wiara" - napisała na Twitterze szefowa Izby Reprezentantów, Demokratka Nancy Pelosi.

Brat zmarłego George'a Floyda apeluje o spokój CRAIG LASSIG/PAP/EPA

Brat apeluje o spokój

Brat zmarłego, Terrence Floyd, który uczcił pamięć brata minutą ciszy w miejscu, gdzie został brutalnie zatrzymany, zaapelował do protestujących o spokój. - Wiem, że by tego nie chciał. To go nie zwróci - mówił Floyd.

George Floyd zmarł 25 maja, po zatrzymaniu przez policję w Minneapolis. Pod koniec maja do internetu trafiło nagranie z incydentu, na którym widać, jak jeden z policjantów przyciska mężczyźnie kolanem szyję do ziemi, nie reagując na krzyki Floyda, że nie może oddychać. W szpitalu stwierdzono zgon.

Dla wielu Amerykanów zabicie Floyda to nie odosobniony incydent, ale przykład systemowego przyzwolenia na przesadną agresję policji, szczególnie wobec osób czarnoskórych.

