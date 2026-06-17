Dlaczego Polacy uwierzyli geopolitykom? "Ten facet non stop się myli"

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Geopolityka zawładnęła myślami Polaków. Opisywanie polityki międzynarodowej w oparciu o mapy i geografię stało się tak popularne, że do tej pory raczej specjalistyczna wiedza stała się tematem rozmów. A najpopularniejsi geopolitycy zostali autorytetami, influencerami i przedsiębiorcami.

Tylko dlaczego jeszcze niedawno o geopolityce nikt nie mówił? I dlaczego prawie nie uczą o niej na uniwersytetach? Zwłaszcza, jeżeli "geopolityka jest obiektywną rzeczywistością", a dyskutowanie z nią "to jakby dyskutować z drugim prawem Newtona" - jak przekonuje Jacek Bartosiak, jeden z największych popularyzatorów geopolityki w Polsce.

Czego nie mówią nam geopolitycy? Dlaczego eksperci przed nimi ostrzegają? Zjawisko to zostało właśnie po raz pierwszy zbadane przez dwoje uznanych naukowców z Polski - prof. Annę Wojciuk i prof. Tomasza Pawłuszko. A ich praca szybko odbiła się echem, także za granicą.