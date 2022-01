Szefowie dyplomacji USA i Rosji spotkają się w Genewie. Tematem rozmów napięcie na ukraińskiej granicy

Moskwa o słowach Bidena: nie sprzyjają zmniejszeniu napięcia

Pieskow ocenił jako "pozytywne" sygnały o gotowości USA do rozmowy o nierozmieszczaniu na Ukrainie uzbrojenia o charakterze strategicznym. Dał jednak do zrozumienia, że nieprzyjęcie Ukrainy do NATO w najbliższym czasie, o którym mówił Biden, nie satysfakcjonuje Moskwy. - To nie oznacza odmowy przyjęcia Ukrainy w średnim okresie. A ta średnia perspektywa, z punktu widzenia dialektyki rozwoju stosunków międzynarodowych, to jest jedna chwila - oświadczył Pieskow.