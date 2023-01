Dowódcy armii USA i Ukrainy spotkali się w Polsce

Generałowie Mark Milley i Wałerij Załużny - najwyżsi rangą wojskowi USA i Ukrainy - po raz pierwszy spotkali się osobiście. Doszło do tego na terytorium Polski. Załużny przekazał w mediach społecznościowych, że podziękował za "niesłabnące wsparcie i pomoc", a także przedstawił "pilne potrzeby" ukraińskich sił zbrojnych.

Najwyższy rangą amerykański wojskowy, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Mark Milley spotkał się we wtorek z Naczelnym Dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Wałerijem Załużnym. Do spotkania doszło w południowo-wschodniej Polsce. O spotkaniu Załużny poinformował w swoich mediach społecznościowych.

Umacniające się więzi

AP zaznacza, że to także kluczowy moment w rozpętanej przez Rosję wojnie. Wojska ukraińskie toczą zaciekłe walki we wschodnim obwodzie donieckim, gdzie siły rosyjskie – uzupełnione przez tysiące najemników z Grupy Wagnera – starają się odwrócić bieg wydarzeń po serii niepowodzeń na polu bitwy w ostatnich miesiącach.

Rzecznik Milleya pułkownik Dave Butler powiedział dwóm dziennikarzom towarzyszącym amerykańskiej delegacji wojskowej, że obaj generałowie przywiązują bardzo dużą wagę do tego bezpośredniego spotkania.

- Rozmawiają bardzo regularnie od około roku i już zdążyli się poznać - powiedział Butler. - Rozmawiali szczegółowo o obronie Ukrainy przed rosyjską agresją. I to jest ważne – kiedy jest dwóch wojskowych, którzy patrzą sobie w oczy i rozmawiają na bardzo, bardzo ważne tematy, to wygląda to inaczej niż w przypadku rozmów telefonicznych - dodał.