Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO ds. transformacji, był we wtorek gościem "Wstajesz i wiesz" w TVN24. - To niewiarygodne - to, co się stało w ciągu ostatnich kilku dni. Ukraińcy odzyskali tereny, które Rosjanie zdobywali przez cztery miesiące - ocenił.

Armia ukraińska od kilku dni prowadzi na wschodzie kraju, głównie w obwodzie charkowskim, udane akcje ofensywne, dzięki którym wyzwala spod rosyjskiej okupacji kolejne miejscowości.

Generał Mieczysław Bieniek podkreślił wielkie znaczenie ukraińskich sukcesów z punktu widzenia operacyjnego. - Pokazały skuteczność planowania oraz możliwość wykonywania operacji ofensywnych na dużą skalę przez armię ukraińską, która do tej pory bardzo skutecznie i zręcznie manewrową obroną opóźniała natarcie i wstrzymywała wojska rosyjskie - opisał.

Jak mówił Bieniek, kontrofensywa ma ogromne znacznie moralne dla społeczeństwa ukraińskiego, "które widzi, że ofiara krwi, którą ponosi, nie idzie na marne", a armia "potrafi walczyć bardzo skutecznie, podobno z drugim mocarstwem świata".

"Bezładna ucieczka". Generał Mieczysław Bieniek o działaniach rosyjskiej armii TVN24

Ukraińskie sukcesy mają też, według Bieńka, "olbrzymie moralne znaczenie i psychologiczne, na i tak już zdemoralizowanych żołnierzy rosyjskich". - Ale również wstrząsnęło elitami rosyjskimi, zarówno tymi politycznymi, jak i wojskowymi. Widzimy, że Pieskow [Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla - red.] nagle nabrał wody w usta. Mówi, że wojska rosyjskie się planowo przegrupowują, to znaczy planowo uciekają, albo nieplanowo. Nawet na terytorium Federacji Rosyjskiej. Generałowie rosyjscy zamilkli, Putin nie chcę się już nimi spotykać, a do społeczeństwa coraz bardziej docierają już te informacje o wracających trumnach - mówił Bieniek, podsumowując, że "to wszystko daje obraz ogromnego sukcesu operacji" ukraińskiej.

Generał wskazał także na zasadnicze braki w armii rosyjskiej, brak wsparcia logistycznego, rozpoznania oraz niewystarczającą ilość amunicji czy też paliwa, a także możliwości remontowych sprzętu. - Nawet gdyby Rosjanie uzupełnili swoje zapasy osobowe, to przecież nie ma ich kto szkolić. Ci wszyscy żołnierze, oficerowie i podoficerowie, którzy byli również przygotowani do szkolenia w głębi terytorium Federacji Rosyjskiej, zostali rzuceni do walki. - dodał.

Pytany o możliwą reakcję Federacji Rosyjskiej na sukcesy ukraińskie na wschodzie, generał przewiduje "to, co Rosjanie potrafią najlepiej", a więc chaotyczny i nieprecyzyjny ostrzał.

