Generał Milley: wszystkie kraje muszą dołożyć się do budowy systemu obrony powietrznej Ukrainy

Najwyższy rangą dowódca wojskowy USA generał Mark Milley powiedział w środę o potrzebie budowy zintegrowanej obrony powietrznej Ukrainy. Wiele krajów ma szeroki wachlarz systemów i naszym zadaniem powinno być zebranie ich razem, rozmieszczenie ich i wyszkolenie - oznajmił generał.

Najwyższy rangą dowódca wojskowy USA generał Mark Milley wraz z szefem Pentagonu Lloydem Austinem wystąpił na konferencji prasowej po spotkaniu ministrów obrony i wyższych dowódców wojskowych z 50 państw wspierających Ukrainę. Jednym z głównych tematów obrad była sprawa dostarczenia Ukrainie systemów obrony powietrznej, by chronić ją przed rosyjskimi atakami rakietowymi.

- To, co musimy zrobić, to żeby wszystkie kraje, które były dziś na konferencji, dołożyły się i pomogły im (Ukraińcom) odbudować i utrzymać zintegrowany system obrony powietrznej i rakietowej - oświadczył Milley.

Generał Mark Milley STEPHANIE LECOCQ/PAP/EPA

Dodał, że Ukraina zwróciła się o przekazanie systemu I-Hawk, który był poprzednikiem systemu Patriot. Według Milleya dostępne są też inne podobne systemy na całym świecie, w tym Patrioty, systemy izraelskie, czy niemieckie, jak dostarczone już Ukrainie IRIS-T SLM.

- A więc wiele krajów, które tu dziś były ma szeroki wachlarz systemów. I naszym zadaniem powinno być zebranie ich razem, rozmieszczenie ich, wyszkolenie (...), więc to jest dość skomplikowane z technicznego punktu widzenia, ale jest osiągalne i w to mierzymy - oznajmił generał.

Generał Milley: Rosjanie obrali za cel ludzi starszych, kobiety i dzieci

Jak dotąd USA zadeklarowały dostarczenie Ukrainie systemów średniego zasięgu NASAMS, z czego dwie baterie mają trafić do kraju w "bliskiej przyszłości". Austin zadeklarował, że USA robią wszystko, co mogą, by przyspieszyć ten proces. Dodał też, że część krajów zgłosiło chęć dostarczenia Ukrainie dodatkowych rakiet do tego systemu. - Z pewnością jest wola, by zrobić wszystko, co możemy, tak długo jak możemy. I to zobowiązanie było dziś inspirujące - powiedział szef Pentagonu.

Odnosząc się do ostatniej fali ostrzałów rakietowych ukraińskich miast, generał Milley stwierdził, że Rosja z premedytacją obiera za cele infrastrukturę cywilną, by uderzyć w cywili. - Obrali za cel ludzi starszych, kobiety i dzieci Ukrainy. Celowe ataki na cywilne obiekty są zbrodnią wojenną według międzynarodowych zasad wojennych - zaznaczył.

Pytany, czy nadchodząca zima spowolni ukraińskie postępy na polu walki, Austin stwierdził, że choć zima zawsze stanowi wyzwanie w walkach, to spodziewa się, że Ukraina będzie robić wszystko, co tylko może, by dalej odzyskiwać swoje terytorium. - A my zrobimy wszystko, co możemy, by zapewnić, że będą mieli to, czego potrzebują, by być skuteczni - powiedział minister obrony USA.

Autor:asty

Źródło: PAP