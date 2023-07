Generał Kraszewski o wagnerowcach: ja bym zadał pytanie, czy ktokolwiek w Rosji wie, gdzie oni są

Ja bym zadał pytanie, czy ktokolwiek w Rosji wie, gdzie oni są i ilu ich maszeruje, jedzie do Moskwy, na jakieś zebranie, odprawę, czy postawienie nowych zadań, ilu ich jest na Białorusi i co mają robić i gdzie jest lider tej grupy i w jakim jest stanie - mówił w "Faktach po Faktach" generał doktor Jarosław Kraszewski, były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN, komentując doniesienia na temat bojowników Grupy Wagnera.

Rosyjski emerytowany generał Andriej Kartapołow stwierdził w poniedziałek, że członkowie Grupy Wagnera są na Białorusi po to, by zaatakować polskie terytorium.

- Jeżeli ich misją jest wsparcie procesów szkoleniowych i procesów zgrywania oddziałów białoruskich, to może być to zadanie o tyle niebezpieczne, że oni dużo wiedzy, która wynieśli z frontu ukraińskiego mogą Białorusinom przekazać. Mogą też dużo wiedzy przekazać wojskom Federacji Rosyjskiej, które są obecnie dyslokowane, ćwiczą, przygotowują się do działań - stwierdził.

- To może być niebezpieczne dla tego, co się dzieje na froncie ukraińskim - dodał.

Kraszewski: Ukraińcom zależy na tym, żeby Krym był oddany bez walki

Gość "Faktów po Faktach" został zapytany o to, dlaczego Ukraińcy zaatakowali ten most. - Ukraińcom zależy na tym, żeby Krym był oddany bez walki, żeby przez serię działań z pogranicza partyzantki doprowadzić do psychozy strachu, wywołać panikę - odpowiedział. - Wiadomym jest, że Most Krymski to teraz najszybsza droga zaopatrywania, istotna dla utrzymania oddziałów - dodał.