Generał Kellogg o działaniach Trumpa. "Naprawdę pokazał klasę"

Stany Zjednoczone są zaangażowane gospodarczo i mamy interes ekonomiczny w Ukrainie - powiedział specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy generał Keith Kellogg. Wyraził też uznanie dla Donalda Trumpa, który "okazał klasę w tym, co zrobił w niecały miesiąc od przejęcia urzędu" oraz ujawnił jeden z powodów udziału amerykańskich przedstawicieli w 61. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Zwrócił uwagę, że Trump rozmawiał z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, a także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, aby połączyć dwa walczące kraje, co potencjalnie może zaowocować zawieszeniem broni, a następnie długoterminowymi negocjacjami. Za jeden z powodów, dla których przybył do Monachium, uznał rolę, jaką w tym dziele będzie musiała odegrać Europa z jej przywództwem.

- To jest na ich podwórku i to jest jedna z rzeczy, o których będziemy rozmawiać (...). Myślę, że jest krytycznie ważne, aby stanęli na wysokości zadania, podjęli wysiłki i zapewnili długotrwały pokój w regionie - postulował generał.

"To jest ich podwórko"

Dopytywany, czy ewentualne porozumienie będzie oznaczać dla Ukrainy utratę terytoriów sugerował, że jest to raczej obecnie nieuniknione. Przywoływał czasy, kiedy Sowieci podporządkowali sobie kraje bałtyckie. Jak tłumaczył, Ameryka nigdy nie uznała ZSRR za ich właściciela, ale nazwała to dominacją.

- Będzie to zależeć w dużej mierze od Europejczyków i my to rozumiemy. Jak powiedziałem przed chwilą, to jest ich podwórko i leży w ich najlepszym interesie, aby to zrobić - powiedział. Jak dodał, "stanowi to jeden z powodów, dla których jesteśmy tutaj w Monachium". Wyjaśnił, że Waszyngton pragnie upewnić się, czy europejscy przywódcy zdają sobie z tego sprawę.