Generał Breedlove o postępach ukraińskiej armii: to mogłoby również dotyczyć Krymu

- Obserwujemy obecnie zmianę charakteru wojny. (...) Ukraina przeszła do ofensywy i odbiera terytoria na wschód od Dniepru oraz odpycha siły rosyjskie - ocenił obecną sytuację na froncie generał. - Ten proces będzie trwał, o ile Zachód nadal będzie wspierał Ukrainę i przekazywał Ukrainie kluczowe elementy uzbrojenia. Wówczas będzie mogła wypchnąć siły rosyjskie z terenu Ukrainy. (...) To również mogłoby dotyczyć Krymu, jeśli Zachód będzie nadal wspierał wysiłki ukraińskie - ocenił ekspert zapytany o potencjalne dalsze scenariusze wojny w Ukrainie .

- To co najważniejsze, to okazało się, że Ukraińcy są dumni z tego, że są Ukraińcami, że to nie są Rosjanie i cały naród walczy z agresją rosyjską - dodał.