Gdzie najlepiej spędzić emeryturę? Ten kraj pierwszy raz na szczycie listy

Ateny na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Malownicza Grecja to miejsce, które zostało uznane za najlepsze na świecie, by wyprowadzić się tam na emeryturę w 2026 roku - wynika z rankingu udostępnionego 1 grudnia przez "International Living". Publikowany corocznie od 35 lat Globalny Indeks Emerytalny cieszy się popularnością, ponieważ - jak komentuje CNN - coraz więcej osób decyduje się na spędzenie emerytury za granicą.

Oia, Santorini, Grecja Źródło: Shutterstock

Gdzie spędzić emeryturę? Eksperci podpowiadają

Jennifer Stevens, redaktor naczelna "International Living", uważa, że kraj ten "oferuje teraz to, czego wielu szuka". - Grecja jest piękna, dostępna cenowo, jeśli chodzi o mieszkania, i oferuje bogaty pod każdym względem styl życia - przekonuje. Stevens zwróciła uwagę, że kraj wyprzedził Hiszpanię i Portugalię, które wcześniej znajdowały się na szczycie listy. Teraz spadły z uwagi na rosnące tam koszty życia i niekorzystne zmiany w polityce wizowej.

Jak podkreśliła Stevens, to, że Grecja znalazła się na pierwszym miejscu, oznacza "zmianę w krajobrazie emerytalnym Europy". Prestiżowy magazyn "Travel + Leisure" zwraca uwagę, że to pierwszy raz, kiedy ten kraj znalazł się na szczycie zestawienia, a stało się tak za sprawą dobrych wyników w trzech kategoriach: opieka zdrowotna, mieszkalnictwo i klimat. Łagodne zimy i przystępny program pozwalający uzyskać obywatelstwo to ważne zalety skąpanego w słońcu kraju.

Leena Horner, grecka korespondentka "International Living", zaznaczyła z kolei, że istotne jest też podejście "siga siga" - znane greckie wyrażenie oznaczające "powoli, powoli" lub "krok po kroku", które odzwierciedla niespieszne podejście do życia, kładzie nacisk na cieszenie się każdą chwilą i celebrowanie codzienności.

Jakie kraje jeszcze znalazły się na liście? Kolejno są to:

1. Grecja 2. Panama 3. Kostaryka 4. Portugalia 5. Meksyk 6. Włochy 7. Francja 8. Hiszpania 9. Tajlandia 10. Malezja.

OGLĄDAJ: TVN24 HD