Świat

Gdzie najlepiej spędzić emeryturę? Ten kraj pierwszy raz na szczycie listy

Ateny, Grecja
Ateny na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters Archive
Grecja została uznana za najlepszy kraj do zamieszkania na emeryturze - wynika z najnowszej publikacji miesięcznika "International Living", który udostępnił swój coroczny Globalny Indeks Emerytalny. Powodów jest kilka.

Malownicza Grecja to miejsce, które zostało uznane za najlepsze na świecie, by wyprowadzić się tam na emeryturę w 2026 roku - wynika z rankingu udostępnionego 1 grudnia przez "International Living". Publikowany corocznie od 35 lat Globalny Indeks Emerytalny cieszy się popularnością, ponieważ - jak komentuje CNN - coraz więcej osób decyduje się na spędzenie emerytury za granicą.

Oia, Santorini, Grecja
Oia, Santorini, Grecja
Źródło: Shutterstock

Gdzie spędzić emeryturę? Eksperci podpowiadają

Jennifer Stevens, redaktor naczelna "International Living", uważa, że kraj ten "oferuje teraz to, czego wielu szuka". - Grecja jest piękna, dostępna cenowo, jeśli chodzi o mieszkania, i oferuje bogaty pod każdym względem styl życia - przekonuje. Stevens zwróciła uwagę, że kraj wyprzedził Hiszpanię i Portugalię, które wcześniej znajdowały się na szczycie listy. Teraz spadły z uwagi na rosnące tam koszty życia i niekorzystne zmiany w polityce wizowej.

Ich populacja drastycznie się kurczy. Tak władze chcą odwrócić trend

Ich populacja drastycznie się kurczy. Tak władze chcą odwrócić trend

To najbardziej zatłoczone turystyczne regiony w Europie

To najbardziej zatłoczone turystyczne regiony w Europie

BIZNES

Jak podkreśliła Stevens, to, że Grecja znalazła się na pierwszym miejscu, oznacza "zmianę w krajobrazie emerytalnym Europy". Prestiżowy magazyn "Travel + Leisure" zwraca uwagę, że to pierwszy raz, kiedy ten kraj znalazł się na szczycie zestawienia, a stało się tak za sprawą dobrych wyników w trzech kategoriach: opieka zdrowotna, mieszkalnictwo i klimat. Łagodne zimy i przystępny program pozwalający uzyskać obywatelstwo to ważne zalety skąpanego w słońcu kraju.

Leena Horner, grecka korespondentka "International Living", zaznaczyła z kolei, że istotne jest też podejście "siga siga" - znane greckie wyrażenie oznaczające "powoli, powoli" lub "krok po kroku", które odzwierciedla niespieszne podejście do życia, kładzie nacisk na cieszenie się każdą chwilą i celebrowanie codzienności.

Jakie kraje jeszcze znalazły się na liście? Kolejno są to:

1. Grecja 2. Panama 3. Kostaryka 4. Portugalia 5. Meksyk 6. Włochy 7. Francja 8. Hiszpania 9. Tajlandia 10. Malezja.

pc

pc
Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: CNN, International Living, Newsweek, Travel+Leisure

Źródło zdjęcia głównego: Nick N A/Shutterstock

