"Gazawood". Dramat Palestyńczyków w machinie propagandy

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) od 1 października 2025 roku tymczasowo zawiesił aktywności w mieście Gaza i postanowił ewakuować stamtąd swój personel. Decyzja była skutkiem eskalacji operacji wojskowych. "MKCK będzie nadal dążył do zapewniania wsparcia cywilom w mieście Gaza, kiedy tylko okoliczności pozwolą, z naszych biur w Dajr al-Balah i Rafah, które pozostają w pełni działające" - podała organizacja. Pomoc humanitarną do Stefy Gazy próbowała w ostatnich dniach dostarczyć Globalna Flotylla Sumud będąca międzynarodową inicjatywą cywilną. Brali w niej udział przedstawiciele ponad 40 krajów, w tym Polski. Jednak w nocy z 1 na 2 października Izrael zatrzymał ponad 470 uczestników i 41 łodzi flotylli, a kolejnego dnia ostatni, 42. statek. Część aktywistów deportowano, część trafiła do aresztu.

Od miesięcy ponad pół miliona osób w Gazie głoduje. Setki zmarły z niedożywienia. Lecz podczas gdy Palestyńczycy cierpią z powodu głodu - głód w Gazie padł ofiarą wojennej dezinformacji. Obrazy niedożywionych dzieci wkręcono w machinę politycznej propagandy. Również w ramach propagandy rozpowszechnia się obrazy pełnych restauracji w Gazie. Spiskowa teoria "Gazawood" ma podważać wiarygodność doniesień, a media próbujące przekazać fakty oskarża się o manipulacje. W walce z prawdą pomaga nawet sztuczna inteligencja.