"Gaza płonie". Netanjahu potwierdził rozpoczęcie ofensywy

W poniedziałek wieczorem Izrael zintensyfikował ofensywę, mającą na celu zajęcie miasta Gaza. Armia rozpoczęła zmasowane ataki lotnicze, a do centrum miasta wjechały czołgi - poinformowały izraelskie media.

We wtorek rano premier Izraela Benjamin Netanjahu potwierdził rozpoczęcie działań ofensywnych.

Ofensywa w Gazie. "Krótkie okno czasowe"

- Gaza płonie - oznajmił izraelski minister obrony Izrael Katz, komentując nocne ataki na palestyńskie miasto. Informacje o izraelskich atakach potwierdzili mieszkańcy Gazy w rozmowach z mediami. Według rzecznika Sił Obronnych Izraela płk. Awichaja Adraia celem operacji jest "zniszczenie Hamasu".

- Izraelczycy rozpoczęli operację. Uważamy, że mamy bardzo krótkie okno czasowe, w jakim możemy zawrzeć porozumienie – oświadczył sekretarz stanu USA Marco Rubio, dodając, że mogą to być dni lub kilka tygodni, które pozostały na negocjacje.

Operacja lądowa w Gazie "eskaluje wojnę"

Jeszcze zanim Netanjahu potwierdził ataki, doniesienia o operacji lądowej Izraela na Gazę przekazała amerykańska telewizja CNN, powołując się na dwóch izraelskich urzędników. "Ten ruch eskaluje wojnę wbrew międzynarodowemu potępieniu i reakcji rodzin zakładników wciąż przetrzymywanych przez Hamas" - oceniła CNN.

Izraelskie czołgi na granicy ze Strefą Gazy Źródło: ATEF SAFADI/EPA/PAP

Izrael rozpoczął główną część operacji lądowej w celu przejęcia kontroli nad Gazą - podał z kolei Reuters, powołując się na izraelskiego oficera. Kilka godzin wcześniej Marco Rubio spotkał się w Jerozolimie z szefem izraelskiego rządu Benjaminem Netanjahu.

Netanjahu nakazał wojsku w zeszłym miesiącu zdobycie Gazy, którą opisał "bastionem Hamasu" - przypomniał Reuters. Podał, że siły izraelskie prowadzą oblężenie Strefy Gazy, co doprowadziło do katastrofy humanitarnej, dużej skali zniszczeń, masowych przesiedleń i poważnych niedoborów żywności i wody.

Atak Izraela na miasto Gaza. Nagranie z 16 września

Izraelskie wojsko zaapelowało we wtorek do mieszkańców Gazy o ewakuację. Rzecznik sił obronnych (IDF) Avichay Adraee oznajmił na platformie X, że miasto Gaza "uważane jest za strefę walk", a pozostawanie w tym rejonie naraża cywilów na niebezpieczeństwo. IDF poleciło mieszkańcom szybkie przemieszczenie się przez ulicę al-Rashid w kierunku południowym zarówno "pojazdem, jak i pieszo".

Rubio rozmawiał z Netanjahu

Szef dyplomacji USA Marco Rubio przebywa na Bliskim Wschodzie. W czasie poniedziałkowego spotkania z Benjaminem Netanjahu obaj stwierdzili, że jedynym sposobem zakończenia konfliktu w Strefie Gazy jest eliminacja Hamasu oraz odzyskanie pozostałych 48 zakładników, z których część może jeszcze żyć.

Palestyński Hamas chce dokonać wymiany zakładników na palestyńskich więźniów, domaga się także wycofania sił izraelskich ze Strefy Gazy.

