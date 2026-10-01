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Świat

Garri Kasparow na rosyjskiej "liście celów do likwidacji". Dostał ostrzeżenie od służb specjalnych

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Garri Kasparow
Kasparow: jestem w stanie dać sobie rękę uciąć, że Putin zniknie, bo dyktator nie przeżyje w próżni legitymizacji
Źródło wideo: TVN24 BIS
Źródło zdj. gł.: SALVATORE DI NOLFI/EPA/PAP
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Wywiady Litwy i USA poinformowały mnie i mojego współpracownika Iwana Tiutrina, że nasze życie jest zagrożone - przekazał rosyjski opozycjonista i były szachowy mistrz świata Garri Kasparow. Media donoszą, że w sprawę mogą być zamieszani rosyjscy agenci, którym amerykański resort sprawiedliwości niedawno postawił zarzuty.

Kasparow przekazał na Telegramie, że wraz z Tiutrinem, swoim wieloletnim współpracownikiem i współzałożycielem Forum Wolnej Rosji, znalazł się na liście osób do likwidacji. "Wiadomość, że (...) jesteśmy na liście celów do likwidacji, nie jest dla mnie zaskoczeniem, ale mimo wszystko jest szokująca" - napisał. 

Garri Kasparow
Garri Kasparow
Źródło zdjęcia: SALVATORE DI NOLFI/EPA/PAP

"Wywiady Litwy i USA poinformowały nas, że nasze życie jest zagrożone i powinniśmy zachować środki ostrożności. Uczyniłem to i nadal będę tak postępować. Mimo to nie przestanę działać ani nie będę się ukrywać, nawet gdyby było to możliwe" - dodał Kasparow. 

Zarzuty dla agentów, którzy mieli próbować zabić "ważnego rosyjskiego dysydenta"

Jak zauważyła AFP, oświadczenie polityka pojawiło się po tym, jak w połowie września amerykański resort sprawiedliwości poinformował o postawieniu zarzutów pięciu domniemanym agentom rosyjskiego wywiadu. Według władz USA mieli oni uczestniczyć w spisku mającym na celu zlecanie zabójstw i finansowanie zamachów w Stanach Zjednoczonych i Europie. 

Amerykański resort podał, że grupa działała od co najmniej dwóch lat i latem próbowała doprowadzić do zabójstwa w USA "ważnego rosyjskiego dysydenta", nie ujawniając jego nazwiska. Kasparow podkreślił, że ani on, ani Tiutrin nie zostali poinformowani, czy byli celem tej siatki. Resort sprawiedliwości przekazał również, że grupa planowała zabójstwo jednej osoby na Litwie

Media: rosyjscy agenci chcieli zabić Garriego Kasparowa i llję Ponomariowa

W środę hiszpański dziennik "El Mundo" podał, że kontakty piątki organizatorów, o której informował amerykański resort sprawiedliwości, z osobami wyznaczonymi do wytropienia i zabicia opozycjonistów miały miejsce w tym samym czasie, w którym Kasparow został ostrzeżony przed grożącym niebezpieczeństwem. "El Mundo" podaje, że na celowniku grupy miał być też były rosyjski deputowany i przeciwnik Kremla Ilja Ponomariow. 

Tiutrin, który przebywa na emigracji w Wilnie, powiedział AFP, że nie wie, czy to on był osobą, która miała zostać zabita na Litwie. Jak dodał, po komunikacie władz USA, litewskie służby ostrzegły go, że "musi natychmiast opuścić dom i pozbyć się samochodu". 

Kasparow i Tiutrin założyli Forum Wolnej Rosji w 2016 roku. Forum organizuje konferencje sprzeciwiające się rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W 2025 roku władze Rosji wpisały ją na listę organizacji uznawanych za "terrorystyczne". 

Kasparow był jednym z najwybitniejszych szachistów w historii, mistrzem świata i wieloletnim liderem światowego rankingu szachowego. Po zakończeniu kariery sportowej zaangażował się w działalność polityczną jako jeden z liderów opozycji antykremlowskiej.

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Źródło: PAP, "El Mundo"
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Tagi:
LitwaUSARosjaszachy
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