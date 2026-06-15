Oktagon przed Białym Domem. Tak wyglądała gala MMA Donalda Trumpa

Biały Dom na jeden wieczór stał się areną walki. Na prezydenckim trawniku stanął oktagon, a wydarzenie obejrzeli razem z Donaldem Trumpem politycy, wojskowi i biznesmeni. Tego miejsca fotoreporterzy nigdy nie pokazywali w ten sposób.
Na terenie Białego Domu odbyła się gala mieszanych sztuk walki, która ma uczcić 250-lecie USA i urodziny Donalda Trumpa. Na południowym trawniku Białego Domu zbudowano tymczasową arenę, a na jej środku postawiono ring (oktagon, nazywany też klatką), na którym stoczono siedem walk. Nad areną wzniesiono 28-metrową konstrukcję w barwach amerykańskiej flagi o nazwie The Claw (szpon), która ma służyć oświetleniu.
Galę zobaczyło ponad cztery tysiące zaproszonych gości, w tym prezydent Karol Nawrocki. Na widowni zasiedli członkowie rodziny Trumpa, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych. Dużą część widzów stanowili wojskowi.
Kiedy poprzednik Trumpa, prezydent Joe Biden, skończył 80 lat w listopadzie 2022 roku, świętował urodziny na prywatnym rodzinnym brunchu w Białym Domu - przypomniała agencja AP. Zapytana o ten kontrast rzeczniczka Białego Domu Allison Schuster stwierdziła, że gala będzie "jednym z najbardziej widowiskowych wieczorów w historii Ameryki" i że termin wydarzenia jest odpowiedni.
Organizacja walk przy Białym Domu wywołuje niejednoznaczne reakcje, a do sądu wpłynął wniosek o zablokowanie tego wydarzenia. W nim argumentowano, że organizowanie takich prywatnych wydarzeń na trawniku Białego Domu jest zabronione, zbudowana tam arena nie uzyskała wymaganych zezwoleń i oceniono, że wydarzenie jest "głęboko skorumpowane". Sąd nie przychylił się w piątek do wniosku o zablokowanie gali. Z badania Reuters/Ipsos wynika, że niewielu Amerykanów popiera organizację walki w klatce na terenie Białego Domu.
Wydarzenie szeroko zrelacjonowali fotoreporterzy.
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