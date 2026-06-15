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Świat

Oktagon przed Białym Domem. Tak wyglądała gala MMA Donalda Trumpa

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Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA na terenie Białego Domu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: SAUL LOEB/EPA/PAP
Biały Dom na jeden wieczór stał się areną walki. Na prezydenckim trawniku stanął oktagon, a wydarzenie obejrzeli razem z Donaldem Trumpem politycy, wojskowi i biznesmeni. Tego miejsca fotoreporterzy nigdy nie pokazywali w ten sposób.

Na terenie Białego Domu odbyła się gala mieszanych sztuk walki, która ma uczcić 250-lecie USA i urodziny Donalda Trumpa. Na południowym trawniku Białego Domu zbudowano tymczasową arenę, a na jej środku postawiono ring (oktagon, nazywany też klatką), na którym stoczono siedem walk. Nad areną wzniesiono 28-metrową konstrukcję w barwach amerykańskiej flagi o nazwie The Claw (szpon), która ma służyć oświetleniu.

Galę zobaczyło ponad cztery tysiące zaproszonych gości, w tym prezydent Karol Nawrocki. Na widowni zasiedli członkowie rodziny Trumpa, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych. Dużą część widzów stanowili wojskowi.

Kiedy poprzednik Trumpa, prezydent Joe Biden, skończył 80 lat w listopadzie 2022 roku, świętował urodziny na prywatnym rodzinnym brunchu w Białym Domu - przypomniała agencja AP. Zapytana o ten kontrast rzeczniczka Białego Domu Allison Schuster stwierdziła, że gala będzie "jednym z najbardziej widowiskowych wieczorów w historii Ameryki" i że termin wydarzenia jest odpowiedni.

Organizacja walk przy Białym Domu wywołuje niejednoznaczne reakcje, a do sądu wpłynął wniosek o zablokowanie tego wydarzenia. W nim argumentowano, że organizowanie takich prywatnych wydarzeń na trawniku Białego Domu jest zabronione, zbudowana tam arena nie uzyskała wymaganych zezwoleń i oceniono, że wydarzenie jest "głęboko skorumpowane". Sąd nie przychylił się w piątek do wniosku o zablokowanie gali. Z badania Reuters/Ipsos wynika, że niewielu Amerykanów popiera organizację walki w klatce na terenie Białego Domu.

Wydarzenie szeroko zrelacjonowali fotoreporterzy.

Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: SAUL LOEB/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SAUL LOEB / POOL
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: SAUL LOEB/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Jacquelyn Martin / POOL
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: Jacquelyn Martin/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: ALEX BRANDON/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: ANNABELLE GORDON/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/EVAN VUCCI / POOL
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: Jacquelyn Martin/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: SAUL LOEB/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: Jacquelyn Martin/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: EVAN VUCCI/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: EVAN VUCCI/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SAUL LOEB / POOL
OGLĄDAJ: Gala na trawniku u prezydenta. "To nie wydarzy się nigdy więcej"
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Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Donald TrumpAdministracja Donalda TrumpaBiały Dom
Anna Kwaśny
Anna Kwaśny
Dziennikarka tvn24.pl
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