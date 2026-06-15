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Świat

Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem na gali MMA na terenie Białego Domu

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Nawrocki, Trump
Rozmowa Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem podczas gali UFC na terenie Białego Domu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Na terenie Białego Domu odbyła się gala MMA, która ma uczcić 250-lecie USA i urodziny Donalda Trumpa. Jednym z gości był prezydent Polski Karol Nawrocki, który przeprowadził krótką rozmowę z prezydentem USA.

Gala UFC Freedom 250 odbyła się z okazji 250. rocznicy powstania USA, w dniu 80. urodzin Trumpa oraz w Dniu Flagi. Donald Trump, który jest fanem MMA, wyszedł z Białego Domu na arenę w towarzystwie szefa amerykańskiej federacji UFC Dany White'a, z którym przyjaźni się od dawna. Na początku wydarzenia nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 odrzutowców.

Składająca się z siedmiu walk gala odbyła się na południowym trawniku Białego Domu. Główną walkę stoczyli gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje, który triumfował.

Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: SAUL LOEB/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SAUL LOEB / POOL
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: Jacquelyn Martin/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Jacquelyn Martin / POOL
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: SAUL LOEB/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: ALEX BRANDON/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: ANNABELLE GORDON/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: WIN McNAMEE/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: KENT NISHIMURA/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SAUL LOEB / POOL
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/EVAN VUCCI / POOL
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: Jacquelyn Martin/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: SAUL LOEB/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: Jacquelyn Martin/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: Jacquelyn Martin/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: SAUL LOEB/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: EVAN VUCCI/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: EVAN VUCCI/EPA/PAP

Karol Nawrocki gościem na gali MMA. Rozmawiał z Donaldem Trumpem

Widowisko na terenie Białego Domu oglądało ponad cztery tysiące gości. Na galę zaproszony był prezydent Karol Nawrocki, który w trakcie wydarzenia odbył krótką rozmowę z Trumpem, co uchwyciły kamery.

Karol Nawrocki i Donald Trump
Karol Nawrocki i Donald Trump
Źródło zdjęcia: Reuters

Na widowni byli też członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama Melania, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych (między innymi szef Mety Mark Zuckerberg). Dużą część widzów stanowili wojskowi.

Dodatkowo według różnych szacunków około 85-100 tysięcy śledziło walki na telebimach rozstawionych w strefie dla fanów w pobliskim parku Ellipse.

Gala MMA na terenie Białego Domu budzi kontrowersje

Z badania Reuters/Ipsos wynika, że niewielu Amerykanów popiera organizację walki w klatce na terenie Białego Domu. Jedynie 16 procent Amerykanów uznało to za stosowne, a 46 procent ankietowanych było odmiennego zdania. Pozostali nie wyrazili opinii na ten temat. Tylko 31 procent Republikanów uznało to za właściwe. 18 procent ankietowanych uważa się za fanów MMA.

- Dziękuję prezydentowi Trumpowi, że dzięki niemu to stało się możliwe - powiedział po wygranej walce na oktagonie jeden z zawodników Bo Nickal.

Karol Nawrocki z wizytą w USA

Nawrocki wcześniej uczestniczył między innymi w mszy w Silver Spring w polskim kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski i św. Maksymiliana Kolbego. Miał też być gościem na kolacji z udziałem Trumpa i zaproszonych gości.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapowiadał, że w trakcie wizyty w USA planowane jest spotkanie i rozmowa w cztery oczy Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa.

Po zakończeniu gali Trump ma udać się na szczyt G7 do Francji. Wcześniej w niedzielę ogłosił, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że nakazał "natychmiastowe" otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów.

OGLĄDAJ: Oktagon a sprawa polska. Czy Nawrocki przekona Trumpa?
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Źródło: PAP
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Tagi:
USADonald TrumpUFCBiały DomKarol Nawrocki
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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