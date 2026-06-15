Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem na gali MMA na terenie Białego Domu

Na terenie Białego Domu odbyła się gala MMA, która ma uczcić 250-lecie USA i urodziny Donalda Trumpa. Jednym z gości był prezydent Polski Karol Nawrocki, który przeprowadził krótką rozmowę z prezydentem USA.
Gala UFC Freedom 250 odbyła się z okazji 250. rocznicy powstania USA, w dniu 80. urodzin Trumpa oraz w Dniu Flagi. Donald Trump, który jest fanem MMA, wyszedł z Białego Domu na arenę w towarzystwie szefa amerykańskiej federacji UFC Dany White'a, z którym przyjaźni się od dawna. Na początku wydarzenia nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 odrzutowców.
Składająca się z siedmiu walk gala odbyła się na południowym trawniku Białego Domu. Główną walkę stoczyli gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje, który triumfował.
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa
Karol Nawrocki gościem na gali MMA. Rozmawiał z Donaldem Trumpem
Widowisko na terenie Białego Domu oglądało ponad cztery tysiące gości. Na galę zaproszony był prezydent Karol Nawrocki, który w trakcie wydarzenia odbył krótką rozmowę z Trumpem, co uchwyciły kamery.
Na widowni byli też członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama Melania, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych (między innymi szef Mety Mark Zuckerberg). Dużą część widzów stanowili wojskowi.
Dodatkowo według różnych szacunków około 85-100 tysięcy śledziło walki na telebimach rozstawionych w strefie dla fanów w pobliskim parku Ellipse.
Gala MMA na terenie Białego Domu budzi kontrowersje
Z badania Reuters/Ipsos wynika, że niewielu Amerykanów popiera organizację walki w klatce na terenie Białego Domu. Jedynie 16 procent Amerykanów uznało to za stosowne, a 46 procent ankietowanych było odmiennego zdania. Pozostali nie wyrazili opinii na ten temat. Tylko 31 procent Republikanów uznało to za właściwe. 18 procent ankietowanych uważa się za fanów MMA.
- Dziękuję prezydentowi Trumpowi, że dzięki niemu to stało się możliwe - powiedział po wygranej walce na oktagonie jeden z zawodników Bo Nickal.
Karol Nawrocki z wizytą w USA
Nawrocki wcześniej uczestniczył między innymi w mszy w Silver Spring w polskim kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski i św. Maksymiliana Kolbego. Miał też być gościem na kolacji z udziałem Trumpa i zaproszonych gości.