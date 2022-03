Gabriel Boric został najmłodszym prezydentem w historii Chile

W jego rządzie dominują kobiety

W wywiadzie udzielonym BBC Boric podkreślił, że kompletując swój rząd, dążył do tego, aby "reprezentował on różnorodność chilijskiej rzeczywistości, jej realiów". Odpowiadając na obawy wyrażane przez część chilijskich mediów, iż zwycięstwo lidera młodej lewicy w wyborach, to m.in. potencjalne zagrożenie dla gospodarki kraju, Boric zapewnia, iż "przy nominacjach na stanowiska ministrów nie rozważał kandydatur na gruncie ich przynależności do partii politycznych".