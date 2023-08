Junta, która obaliła prezydenta Gabony, mianowała tymczasowego szefa państwa

W środę rano wojskowi w Gabonie poinformowali, że dotychczasowy prezydent Gabonu Ali Bongo Ondimba znajduje się w areszcie domowym. Obalony szef państwa zaapelował do swoich zwolenników, aby "robili hałas" w jego obronie.

- Aresztowano mnie i moją rodzinę. Mój syn jest w jakimś miejscu, moja żona jest w innym miejscu. Teraz jestem w rezydencji i nie wiem, co się dzieje - powiedział Bongo, zwracając się do kamery siedząc na krześle w pomieszczeniu, które prawdopodobnie jest bogato umeblowanym gabinetem.

Pucz w Gabonie

Ali Bongo przejął w 2009 roku rządy po swoim ojcu Omarze, który doszedł do władzy w 1967 roku, siedem lat po uzyskaniu przez kraj niepodległości. Zamieszkany przez dwa miliony mieszkańców Gabon ze stolicą w Libreville należy do OPEC i jest ósmym producentem ropy naftowej w Afryce Subsaharyjskiej.

Zamachy stanu w Afryce

Pucz w Gabonie potępił sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Wezwał on gabońskich wojskowych do "zachowania powściągliwości, zaangażowania się w pluralistyczny i znaczący dialog oraz zapewnienia pełnego poszanowania praworządności i praw człowieka oraz do zagwarantowania bezpieczeństwa prezydentowi państwa i jego rodzinie.