Propozycja zakazu importu rosyjskiego złota. Szef Rady Europejskiej komentuje plany członków G7

Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej ostrożnie zareagował na plany członków G7 dotyczące zakazu importu rosyjskiego złota. - Jesteśmy gotowi wgłębić się w szczegóły i sprawdzić, czy możliwe jest takie ukierunkowanie działań, by uderzyłyby one w gospodarkę rosyjską, a nie w nas samych - oświadczył.

Od niedzieli do wtorku w niemieckim Elmau trwa szczyt przywódców G7, który miał "pokazać jednolitą odpowiedź" krajów Zachodu na rosyjską inwazję na Ukrainę .

Szef Rady Europejskiej ostrożnie odniósł się w niedzielę do planu Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Kanady mówiącego o zakazie importu rosyjskiego złota. - Jeśli chodzi o złoto, jesteśmy gotowi wgłębić się w szczegóły i sprawdzić, czy możliwe jest takie ukierunkowanie działań, by uderzyłyby one w gospodarkę rosyjską, a nie w nas samych - wyjaśnił Michel.