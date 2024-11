Przywódcy państw grupy G20 wypracowali wspólne stanowisko i wezwali do sprawiedliwego pokoju w Ukrainie, co znalazło się we wspólnej deklaracji, opublikowanej w poniedziałek wieczorem czasu miejscowego po pierwszym dniu szczytu w brazylijskim Rio de Janeiro. Nie potępili jednak Rosji, która jest członkiem G20.