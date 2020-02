"FT": Brak działań Zachodu może doprowadzić do kryzysu migracyjnego. Rosja o tym wie

Działania wojenne armii Baszara al-Asada i zbrodnie popełniane przez rosyjskie wojska w północno-zachodniej Syrii, mogą doprowadzić do "wskrzeszeniem w Europie kryzysu migracyjnego z lat 2015-2016" - pisze "Financial Times". "Rosja zdaje sobie z tego sprawę" - dodaje dziennik.

"Grozi to wskrzeszeniem w Europie 'kryzysu migracyjnego' z lat 2015-2016, który napędzał populistyczną ksenofobię. Rosja zdaje sobie z tego sprawę, wykorzystując to jako dźwignię do tego, by wymusić na UE pogodzenie się z rządami Asada i danie pieniędzy na podniesienie Syrii z gruzów" - wskazuje "FT".