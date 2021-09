Ostrzejsze zarzuty wobec wiceszefa Medżlisu. Został oskarżony o dywersję

Zmiana kwalifikacji czynu oznacza, że wiceszefowi Medżlisu (samorządu krymskich Tatarów) może grozić ostrzejszy wyrok: od 12 do 20 lat więzienia, a nie od 10 do 15 lat, jak podawano wcześniej.

Depesza agencji TASS

"Zgodnie z tradycyjnym scenariuszem falsyfikacji spraw przez rosyjskiego okupanta 23 sierpnia, w dniu inauguracji szczytu Platformy Krymskiej, rzekomo doszło na Krymie do mechanicznego uszkodzenia gazociągu" - napisała na Facebooku wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dżaparowa. "Z jakiegoś powodu dostarczał gaz jednostce wojskowej w Perewalnym w rejonie symferopolskim" - dodała dyplomatka, podkreślając, że fakt uszkodzenia gazociągu nie został potwierdzony w innych źródłach.

Więcej zatrzymań

Po zatrzymaniu Dżelała i innych aktywistów przed gmachem FSB w Symferopolu odbył się wiec. Tym razem do aresztów trafiło ponad 40 osób. Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmiła Denisowa relacjonowała, że protestujący byli wpychani do autobusów i odwożeni do różnych komisariatów policji na okupowanym półwyspie.