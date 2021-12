Francuska fregata wpłynęła na Morze Czarne. Śledzą ją Rosjanie

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało we wtorek, że siły ich floty pełniącej służbę na Morzu Czarnym monitorują francuską fregatę marynarki wojennej Auvergne po tym, gdy okręt wpłynął na Morze Czarne z cieśniny Bosfor. Informację przekazała agencja informacyjna Interfax. Nie podano więcej szczegółów.

Auvergne to fregata rakietowa typu FREMM. Budowę zapoczątkowano w 2012 roku, zwodowano ją we wrześniu 2015 roku. Okręty tego typu są przystosowane do zwalczania celów powietrznych, nawodnych, okrętów podwodnych, a także lądowych.