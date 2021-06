Były premier Francji nominowany do zarządu rosyjskiego koncernu

Były premier Francji Francois Fillon został nominowany przez rząd w Moskwie do rady dyrektorów koncernu naftowego Zarubieżnieft jako przedstawiciel Federacji Rosyjskiej - podała agencja Interfax. Spółka w całości należy do państwa rosyjskiego.

Agencja Interfax powołuje się na dekret rosyjskiego rządu, podpisany 10 czerwca przez premiera Michaiła Miszustina. Opublikowany w piątek dokument "proponuje" kandydaturę byłego francuskiego premiera do rady dyrektorów Zarubieżnieftu - spółki naftowej, należącej w całości do państwa rosyjskiego. Zgodnie z jego treścią Fillon został nominowany do zarządu firmy jako "przedstawiciel Federacji Rosyjskiej".