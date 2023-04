Źródło w Pałacu Elizejskim: prezydent Emmanuel Macron nie przeprosi za słowa o Tajwanie

czytaj dalej

Do 11 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych gorączki krwotocznej spowodowanej przez wirus Marburg w Gwinei Równikowej - poinformowało gwinejskie ministerstwo zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia wezwała to państwo do zgłaszania wszystkich przypadków zakażeń ze względu na ryzyko wystąpienia "epidemii na dużą skalę".