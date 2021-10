Hubert Germain nie żyje. Ostatni weteran II wojny światowej odznaczony Orderem Wyzwolenia

Gdy Niemcy pod koniec czerwca 1940 roku opanowali Francję, Hubert Germain uciekł na pokładzie ewakuującego polskich żołnierzy statku do Anglii. Tam wstąpił do Legii Cudzoziemskiej i walczył w Syrii, Libii, Egipcie i we Włoszech. W 1944 roku uczestniczył w desancie wojsk alianckich we Francji. Następnie brał udział w wyzwalaniu kolejnych części swego kraju. Orderem Wyzwolenia został udekorowany po walkach we Włoszech, w których został ranny.