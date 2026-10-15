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Świat

Zderzenie przy wjeździe do tunelu pod kanałem La Manche. 19 osób rannych

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shutterstock_155814131
Kanał La Manche
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Co najmniej 19 osób zostało rannych w czwartek wieczorem, gdy minibus uderzył w stojący pociąg przy wjeździe do tunelu pod kanałem La Manche w północnej Francji - poinformowała agencja Reuters, powołując się na urząd prefekta.

W oświadczeniu prefektury podano, że życie żadnego z poszkodowanych nie jest zagrożone. Na miejscu pojawiły się karetki pogotowia, śmigłowiec oraz policja.

Jak poinformowały później władze, w wypadku uczestniczył minibus przewożący kierowców ciężarówek, którzy na terenie Eurotunelu przygotowywali się do wjazdu na pokład pociągu "Le Shuttle".

Pociąg Eurostar, zdjęcie ilustracyjne
Pociąg Eurostar, zdjęcie ilustracyjne
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Minibus uderzył w pociąg, który miał właśnie odjechać - podano w komunikacie.

Wypadek nie wpłynął na ruch pociągów

Eurostar poinformował w oświadczeniu, że ​​wszystkie pociągi będą kursować zgodnie z rozkładem – przekazała stacja BBC.

"Dziś wieczorem, w odległości kilku kilometrów od tunelu pod kanałem La Manche, doszło do zdarzenia, w które nie były zaangażowane pociągi Eurostar. Incydent ten nie wpływa na kursowanie składów Eurostar do i z Londynu. Wszystkie pociągi Eurostar będą kursować zgodnie z planem" - czytamy w oświadczeniu.

Przewoźnik dodał, że dwa ostatnie dzisiejsze połączenia między Paryżem a Londynem zostały odwołane, jednak wynikało to z prac technicznych, a nie z zaistniałego zdarzenia.

Źródło: TVN24, Reuters, BBC
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Tagi:
FrancjapociągiWypadki
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