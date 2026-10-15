Świat Zderzenie przy wjeździe do tunelu pod kanałem La Manche. 19 osób rannych Oprac. Adam Styczek |

Kanał La Manche Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W oświadczeniu prefektury podano, że życie żadnego z poszkodowanych nie jest zagrożone. Na miejscu pojawiły się karetki pogotowia, śmigłowiec oraz policja.

Jak poinformowały później władze, w wypadku uczestniczył minibus przewożący kierowców ciężarówek, którzy na terenie Eurotunelu przygotowywali się do wjazdu na pokład pociągu "Le Shuttle".

Pociąg Eurostar, zdjęcie ilustracyjne Źródło zdjęcia: Shutterstock

Minibus uderzył w pociąg, który miał właśnie odjechać - podano w komunikacie.

Wypadek nie wpłynął na ruch pociągów

Eurostar poinformował w oświadczeniu, że ​​wszystkie pociągi będą kursować zgodnie z rozkładem – przekazała stacja BBC.

"Dziś wieczorem, w odległości kilku kilometrów od tunelu pod kanałem La Manche, doszło do zdarzenia, w które nie były zaangażowane pociągi Eurostar. Incydent ten nie wpływa na kursowanie składów Eurostar do i z Londynu. Wszystkie pociągi Eurostar będą kursować zgodnie z planem" - czytamy w oświadczeniu.

Przewoźnik dodał, że dwa ostatnie dzisiejsze połączenia między Paryżem a Londynem zostały odwołane, jednak wynikało to z prac technicznych, a nie z zaistniałego zdarzenia.