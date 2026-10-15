Zderzenie przy wjeździe do tunelu pod kanałem La Manche. 19 osób rannych
W oświadczeniu prefektury podano, że życie żadnego z poszkodowanych nie jest zagrożone. Na miejscu pojawiły się karetki pogotowia, śmigłowiec oraz policja.
Jak poinformowały później władze, w wypadku uczestniczył minibus przewożący kierowców ciężarówek, którzy na terenie Eurotunelu przygotowywali się do wjazdu na pokład pociągu "Le Shuttle".
Minibus uderzył w pociąg, który miał właśnie odjechać - podano w komunikacie.
Wypadek nie wpłynął na ruch pociągów
Eurostar poinformował w oświadczeniu, że wszystkie pociągi będą kursować zgodnie z rozkładem – przekazała stacja BBC.
"Dziś wieczorem, w odległości kilku kilometrów od tunelu pod kanałem La Manche, doszło do zdarzenia, w które nie były zaangażowane pociągi Eurostar. Incydent ten nie wpływa na kursowanie składów Eurostar do i z Londynu. Wszystkie pociągi Eurostar będą kursować zgodnie z planem" - czytamy w oświadczeniu.
Przewoźnik dodał, że dwa ostatnie dzisiejsze połączenia między Paryżem a Londynem zostały odwołane, jednak wynikało to z prac technicznych, a nie z zaistniałego zdarzenia.