Francuski senator podejrzany o odurzenie deputowanej z zamiarem napaści seksualnej

Dwa źródła zbliżone do sprawy powiedziały agencji AFP, że deputowana zgłosiła skargę na senatora w związku z czynem, którego dopuścił się w nocy z wtorku na środę. Nie podano jej personaliów.

Rewizja przeprowadzona w mieszkaniu senatora wykazała, że miał on w domu ten narkotyk.

Christophe Bechu, minister ekologii i sekretarz generalny centroprawicowego ugrupowania Horizons, do którego należy Guerriau, powiedział w piątek, że przyjął informacje o zachowaniu senatora "z konsternacją i zaniepokojeniem". - Jeśli to prawda, jest to okropne - powiedział.