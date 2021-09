Francja. Zatrzymano neonazistów z grupy Honor i Naród. Planowali zamach na lożę masońską, ministra zdrowia i punkty szczepień

Trzy osoby w wieku od 23 do 58 lat zostały zatrzymane we wtorek w oddalonych od siebie departamentach Nievre, Charente-Maritime i Hauts-de-Seine. Do policyjnego aresztu na przesłuchania związane z dochodzeniem w sprawie udziału w grupie neonazistowskiej, mającej planować akcje z użyciem przemocy, przewieziono także dwóch podejrzanych, których już wcześniej zatrzymano w ramach innego śledztwa, dotyczącego porwania dziecka.