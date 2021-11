Zatonęła łódź z migrantami. Zginęło co najmniej 31 osób

Podczas przeprawy migrantów do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche doszło do tragedii. W pobliżu Calais zatonęła łódź, zginęło co najmniej 31 osób. Prezydent Emmanuel Macron poprosił o "natychmiastowe wzmocnienie" zasobów agencji Frontex na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Brytyjski premier Boris Johnson podkreślił z kolei konieczność rozbicia gangów, które wysyłają ludzi na tak niebezpieczne przeprawy.