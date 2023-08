Zatonął jacht, na którym księżna Diana spędzała wakacje z miliarderem. Policja pokazała zdjęcia

Żandarmeria departamentu Alp Nadmorskich opisała przebieg wypadku morskiego i pokazała w swoich profilach w mediach społecznościowych zdjęcia tonącego jachtu. Do wypadku doszło w sobotę, 29 lipca. O godzinie 12:30 załoga francuskiej straży przybrzeżnej otrzymała przez radio sygnał o problemach jachtu znajdującego się ok. 35 km od wybrzeża. Jak czytamy na facebookowym profilu żandarmerii, sytuacja była poważna, a na pokładzie było 7 osób. Gdy po ok. 45 minutach ratownicy dotarli na miejsce, dziób jachtu był już pod wodą, a rozbitkowie znajdowali się na tratwie ratunkowej. Po pobieżnej ocenie stanu ich zdrowia przeszli na łódź ratowników. W tym czasie funkcjonariusze weszli na pokład tonącej jednostki. Ponieważ kabiny były zalane, udało się im odzyskać tylko kilka walizek. Po chwili opuścili łódź, a jacht cały schował się pod powierzchnią, a następnie opadł na dno, które w tym miejscu ma - według ratowników - nawet 2500 m.