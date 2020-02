Zarząd Akademii Cezara podał się do dymisji po nominacjach dla filmu Polańskiego

Cały zarząd Akademii Cezara, przyznającej prestiżowe francuskie nagrody filmowe, podał się do dymisji z powodu kontrowersji wokół ogłoszenia 12 nominacji dla filmu Romana Polańskiego "Oficer i szpieg". Akademia podjęła taką decyzję, by uspokoić sytuację i by "Cezary pozostały wielkim świętem kina" - czytamy w wydanym oświadczeniu.